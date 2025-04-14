Украинским школьникам урезали летние каникулы: сколько времени оставили на отдых

Учебный год в Украине постепенно приближается к завершению, что порождает целый ряд вопросов. Ученики и их родители интересуются, когда в этом году начнутся летние каникулы и сколько они продлятся. В правительстве уже ответили на этот вопрос, успокоив интерес всех причастных к учебному процессу.

Когда начнутся летние каникулы в 2025 году?

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №841, принятому еще 23 июля 2024 года, текущий учебный год продлится до 30 июня. То есть, уже с 1 июля школьники смогут отложить тетради и учебники, полностью погрузившись в отдых.

Следует отметить, что последний звонок в большинстве школ прозвенит еще 30 мая. Однако весь июнь ученики все еще будут погружены в учебный процесс. За это время они могут доработать предусмотренные программой, но по определенным причинам незавершенные темы. Кроме того, школьники подтянут свои знания, а некоторые из них также успеют подготовиться к будущим экзаменам.

Интересно, что в этом году школьникам несколько сократили срок летних каникул. Для сравнения в 2024-м ученики украинских школ встали из-за парт 28 июня. В этом же году срок обучения продлили еще на 2 дня.

Когда начнется учебный год 2025/2026?

Согласно уже упомянутому постановлению Кабмина, украинские школьники вернутся к учебе 1 сентября 2025 года. То есть на отдых у них будет целых 2 месяца.

Несмотря на сложную ситуацию в стране и постоянные военные угрозы, Минобразования пытается поддерживать стабильность образовательного процесса. Однако школы имеют определенную автономию и могут самостоятельно менять формат обучения в зависимости от обстоятельств. И речь не только о проведении уроков онлайн или офлайн, но и об установлении собственных дат начала и завершения каникул.

Правда, в отношении каникул речь идет преимущественно об осенних и весенних перерывах в учебе. Например, этой весной некоторые школы в связи с Пасхой перенесли весенние каникулы на 16-23 апреля. В то же время другие учебные заведения отпустили детей на отдых еще в марте.