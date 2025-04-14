Українським школярам скоротили термін літніх канікул: скільки часу залишили на відпочинок

Навчальний рік в Україні потроху наближається до завершення, що породжує цілу низку запитань. Учні та їх батьки цікавляться, коли цьогоріч розпочнуться літні канікули та скільки вони триватимуть. В уряді вже дали відповідь на це питання, заспокоївши цікавість усіх причетних до навчального процесу.

Коли почнуться літні канікули у 2025 році?

Згідно із постановою Кабінету міністрів України № 841, прийнятою ще 23 липня 2024 року, поточний навчальний рік триватиме до 30 червня. Тобто вже з 1 липня школярі зможуть відкласти зошити та підручники, цілком занурившись у відпочинок.

Варто зазначити, що останній дзвоник у більшості шкіл продзвенить ще 30 травня. Натомість увесь червень учні все ще будуть занурені у навчальний процес. За цей час вони зможуть доопрацювати передбачені програмою, однак з певних причин незавершені теми. Крім того школярі підтягнуть свої знання, а дехто з них ще й встигне підготуватися до майбутніх іспитів.

Цікаво, що цьогоріч школярам дещо скоротили термін літніх канікул. Для порівняння у 2024-у учнів українських шкіл встали з-за парт 28 червня. Цього ж року термін навчання продовжили ще на 2 дні.

Коли почнеться навчальний рік 2025\2026?

Згідно із вже згаданою постановою Кабміну, українські школярі повернуться до навчання 1 вересня 2025 року. Тобто на відпочинок у них буде цілих 2 місяці.

Незважаючи на складну ситуацію в країні та постійні військові загрози, Міносвіти намагається підтримувати стабільність освітнього процесу. Однак школи мають певну автономію та можуть самостійно змінювати формат навчання в залежності від обставин. І мова не лише про проведення уроків онлайн чи офлайн, а також про встановлення власних дат початку та завершення канікул.

Щоправда, стосовно канікул мова переважно йде про осінні та весняні перерви у навчанні. Наприклад цієї весни деякі школи у зв’язку з Великоднем перенесли весняні канікули на 16-23 квітня. Натомість інші навчальні заклади відпустили дітей на відпочинок ще у березні.