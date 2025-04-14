Переводить деньги на карту стало невыгодно: налог придется платить даже с 1 гривны
В каком случае можно заплатить налог в сумме 0%, а когда государству придется отдать 23%?
Украинцы обязаны платить налог со всех поступающих им на банковские карты средств. Налогообложению подлежат входящие транзакций на любую сумму, даже если речь идет об 1 гривне. Однако в каждом правиле есть некоторые исключения.
Какие поступления на карту не облагаются налогом?
В государственной налоговой службе отмечают, что уплачивать налог не нужно со следующих поступлений:
- зарплата;
- стипендия;
- разного рода выплаты от государства.
Любые другие поступления, которые можно квалифицировать как доход, нужно вносить в декларацию и уплачивать с них процент налоговой.
А что с переводами от родственников?
Заметим, что даже средства, полученные от членов семьи, могут иногда квалифицироваться как доход. В таком случае их нужно фиксировать в декларации и уплачивать с них налог.
Однако есть случаи, когда транзакции от родных не подлежат налогообложению. Речь идет о переводах от родственников 1-й (муж или жена, родители и дети) и 2-й (братья или сестры, дедушки или бабушки) степеней родства. Но налог с полученных таким образом средств не нужно платить, только если они квалифицируются как наследство или подарок.
Транзакции на какую сумму можно не вносить в декларацию?
Налогообложению в 2025 году не подлежат подарки от лиц, не являющихся родственниками, на сумму до 2000 грн, то есть 25% минимальной зарплаты. Для сравнения, в прошлом году предельная необлагаемая налогом сумма составляла 1775 грн, поскольку минимальная зарплата в 2024-м была 7100 грн.
Какие налоговые ставки действуют для подарков?
В 2025 году денежные подарки, полученные на банковскую карту, в Украине облагаются налогом по следующим ставкам:
- 0% – подарки, полученные от членов семьи 1-й и 2-й степени родства;
- 5% налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 5% военного сбора – подарки от лиц, не являющихся родственниками 1-й или 2-й степени родства;
- 18% НДФЛ и 5% военного сбора – подарки от лиц, не являющихся резидентами.
При этом подарки, облагаемые по нулевой ставке, можно даже не вносить в годовую декларацию о доходах и имуществе. Все остальные подарки должны фигурировать в декларации, а налог с них предстоит уплатить до 1 августа следующего после их получения года.