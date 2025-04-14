Переводить деньги на карту стало невыгодно: налог придется платить даже с 1 гривны

Украинцы обязаны платить налог со всех поступающих им на банковские карты средств. Налогообложению подлежат входящие транзакций на любую сумму, даже если речь идет об 1 гривне. Однако в каждом правиле есть некоторые исключения.

Какие поступления на карту не облагаются налогом?

В государственной налоговой службе отмечают, что уплачивать налог не нужно со следующих поступлений:

зарплата;

стипендия;

разного рода выплаты от государства.

Любые другие поступления, которые можно квалифицировать как доход, нужно вносить в декларацию и уплачивать с них процент налоговой.

А что с переводами от родственников?

Заметим, что даже средства, полученные от членов семьи, могут иногда квалифицироваться как доход. В таком случае их нужно фиксировать в декларации и уплачивать с них налог.

Однако есть случаи, когда транзакции от родных не подлежат налогообложению. Речь идет о переводах от родственников 1-й (муж или жена, родители и дети) и 2-й (братья или сестры, дедушки или бабушки) степеней родства. Но налог с полученных таким образом средств не нужно платить, только если они квалифицируются как наследство или подарок.

Транзакции на какую сумму можно не вносить в декларацию?

Налогообложению в 2025 году не подлежат подарки от лиц, не являющихся родственниками, на сумму до 2000 грн, то есть 25% минимальной зарплаты. Для сравнения, в прошлом году предельная необлагаемая налогом сумма составляла 1775 грн, поскольку минимальная зарплата в 2024-м была 7100 грн.

Какие налоговые ставки действуют для подарков?

В 2025 году денежные подарки, полученные на банковскую карту, в Украине облагаются налогом по следующим ставкам:

0% – подарки, полученные от членов семьи 1-й и 2-й степени родства;

5% налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 5% военного сбора – подарки от лиц, не являющихся родственниками 1-й или 2-й степени родства;

18% НДФЛ и 5% военного сбора – подарки от лиц, не являющихся резидентами.

При этом подарки, облагаемые по нулевой ставке, можно даже не вносить в годовую декларацию о доходах и имуществе. Все остальные подарки должны фигурировать в декларации, а налог с них предстоит уплатить до 1 августа следующего после их получения года.