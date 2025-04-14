Переказувати гроші на карту стало невигідно: податок доведеться платити навіть з 1 гривні 

Українці зобов’язані платити податок з усіх коштів, що надходять їм на банківські карти. Оподаткуванню підлягають вхідні транзакцій на будь-яку суму, навіть якщо мова йде про 1 гривню. Однак у кожному правилі є певні винятки.

Які надходження на карту не оподатковуються?

У державній податковій службі зазначають, що сплачувати податок не потрібно із наступних надходжень:

зарплата;

стипендія;

різного роду виплати від держави.

Натомість будь-які інші надходження, які можна кваліфікувати як дохід, потрібно вносити до декларації та сплачувати з них відсоток податковій.

А що з переказами від родичів?

Зауважимо, що навіть кошти, отримані від членів родини, можуть подекуди кваліфікуватися як дохід. В такому випадку їх також потрібно фіксувати у декларації та сплачувати з них податок.

Однак є випадки, коли транзакції від рідних не підлягають оподаткування. Ідеться про перекази від родичів 1-го (чоловік або дружина, батьки та діти) та 2-го (брати або сестри, дідусі чи бабусі) ступенів споріднення. Але податок із отриманих таким чином коштів не потрібно платити лише якщо вони кваліфікуються як спадщина чи подарунок.

Транзакції на яку суму можна не вносити до декларації?

Оподаткуванню у 2025 році не підлягають подарунки від осіб, що не є родичами, на суму до 2000 грн, тобто 25% мінімальної зарплатні. Для порівняння, минулого року гранична неоподатковуваних сума становила 1775 грн, оскільки мінімальна зарплатня у 2024-му складала 7100 грн.

За якими ставками оподатковуються подарунки?

У 2025 році грошові подарунки, отриманні на банківську карту, в Україні оподатковуються за такими ставками:

0% – подарунки, отримані від членів родини 1-го та 2-го ступеня споріднення;

5% податку на доходи фізосіб (ПДФО) та 5% військового збору – подарунки від осіб, що не є родичами 1-го чи 2-го ступеня спорідненості;

18% ПДФО і 5% військового збору – подарунки від осіб, що не є резидентами.

При цьому подарунки, оподатковувані за нульовою ставкою, можна навіть не вносити у річну декларацію про доходи та майно. Натомість всі інші подарунки повинні фігурувати у декларації а податок із них належить сплатити до 1 серпня наступного після їх отримання року.