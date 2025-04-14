Как узнать, пора ли заправляться: вы никогда не останетесь с пустым баком посреди дороги

Сегодня большинство автомобилей оснащены мощной электроникой, позволяющей узнать все детали, которые только могут заинтересовать водителя. В частности, в современных машинах можно в любой момент установить, на сколько еще километров хватит имеющегося в баке топлива. Однако более старые модели своих владельцев так не балуют. Здесь ориентироваться можно только на стрелку бензобака и собственные расчеты. Но оказывается есть лайфхаки, которые позволяют определить запас хода даже для таких машин.

Способ 1: не для всех

Этим способом рассчитать запас хода смогут только владельцы автомобилей марки Renault или Nissan. Причем крайне важно, чтобы в таком автомобиле был бортовой компьютер. Иначе ничего не получится.

Чтобы узнать, сколько еще километров вы сможете проехать без дозаправки, нужно сделать следующее:

Выключить зажигание. Нажать кнопку сброса пробега и немного подержать ее в таком положении. Повернуть ключ в положение зажигания, однако двигатель при этом не заводить. Отпустить кнопку сброса пробега и повторно нажать на нее еще 2 раза. На экране отобразятся все необходимые данные, а именно маленький значок в виде бензоколонки и информация о топливе.

Следует отметить, что полученные таким образом данные могут быть не совсем точными. Дело в том, что расчет остаточного километража происходит согласно данным о предварительном расходе горючего. Так что если вы будете ехать с большей или меньшей скоростью, чем обычно, или по пути с отличным рельефом – эти данные могут не совпасть с реальностью.

Способ 2: универсальный

С помощью такой методики можно рассчитать остаточный километраж почти для любого автомобиля, даже в очень солидном возрасте. Здесь будем опираться на шкалу бензобака. Каждое деление на ней, в зависимости от объема бака, соответствует 6-8 литрам. Зная, сколько ваш автомобиль в среднем тратит на 1 километр хода, можно примерно определить, сколько еще вы сможете проехать не заправляясь.

Однако на такие расчеты тоже нельзя полагаться на все 100%. Ведь расход горючего существенно зависит от стиля вождения, поверхности, по которой двигается автомобиль, количества пассажиров в нем, а порой даже от погодных условий. Поэтому в современных автомобилях бортовой компьютер во время движения постоянно обновляет информацию, пересчитывая запас хода.