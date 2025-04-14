Які долари вам можуть не обміняти: перевірте купюри на наявність цих прикмет

НБУ заборонив банкам не приймати стару валюту. В один момент така проблема зберігалася в Україні. Старі та трохи зношені купюри не хотіли приймати ні банки, ні тим паче обмінники. Наразі з банками такої проблеми більше немає, а от обмінники й надалі не охоче приймають долари, які старше 2006 року або мають бодай мінімальні пошкодження. В НБУ пояснили у яких випадках відмовити в обміні можуть не лише обмінники, а й банки. Є кілька причин й переважно мова про певні зовнішні ознаки. Перевірте свої заощадження на відсутність цих ознак.

Роз’яснення від НБУ

В НБУ пояснили, що обміняти не вдасться купюри, які мають пошкоджені елементи дизайну. Тобто вони або надто стерті, або порвані саме в тих місцях, де є важливі цифрові комбінації. Такі долари можуть не прийняти, як і фальшиві купюри, котрі не зчитують спеціальні машинки.

Всі інші, старі та навіть з плямами купюри мають приймати, інколи з додатковими умовами. Наприклад, за умовами послуги інкасо, коли у вас приймуть пошкоджені долари, але не за повну їх вартість.

“З усіма без винятку справжніми банкнотами касири банків та небанківських фінустанов повинні здійснювати валютно-обмінні операції. Крім значно зношених чи пошкоджених”, – йдеться у повідомленні.

Щодо номіналу та року, то в НБУ заборонили банківським та небанківським установам встановлювати будь-які обмеження.

“Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції. Зокрема це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер”, – зазначили в НБУ.

Якщо ж якась з установ порушує ці правила, то варто писати скаргу в НБУ. Там обіцяють розглянути кожне звернення громадян.