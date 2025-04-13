Останній шанс підключитися: Київстар закриває вигідний тариф з 18 квітня

Популярний мобільний оператор Київстар повідомив своїх абонентів про припинення нових підключень до одного зі своїх найбюджетніших тарифних планів. Тариф “LOVE UA Комфорт” стане недоступним для нових користувачів вже з 18 квітня 2025 року. Проте, діючі абоненти, які встигнуть підключитися до цієї дати, зможуть продовжувати користуватися ним на попередніх умовах.

“LOVE UA Комфорт”: що пропонував бюджетний тариф та кому він був доступний

Тарифний план “LOVE UA Комфорт” був одним з найдешевших у лінійці Київстар, вартість якого складала всього 140 гривень на місяць. Ця пропозиція була особливо вигідною для певних категорій громадян, а саме для пенсіонерів віком від 60 років та осіб з інвалідністю.

За цю невисоку щомісячну плату абоненти отримували досить непоганий набір послуг:

6 гігабайтів мобільного інтернет-трафіку.

Безлімітні дзвінки в мережі Київстар.

60 SMS-повідомлень на всі номери по Україні.

60 хвилин для дзвінків на номери інших операторів по Україні.

Доступ до пакету “Київстар ТБ Легкий”, який включає понад 200 телевізійних каналів, а також велику колекцію фільмів, серіалів та шоу від 1+1 Video.

Крім того, абоненти тарифу “LOVE UA Комфорт” мали можливість обрати одну “Суперсилу” на свій розсуд. Це могла бути додаткові 100 хвилин для дзвінків на номери в Україні та деяких закордонних країнах (Польщі, Італії, Іспанії, Молдові, Румунії, Німеччині, Чехії, Узбекистані, Ізраїлі, США, Канаді, Китаї та Індії), додаткові 5 гігабайтів інтернет-трафіку або безлімітне користування популярними додатками (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok) без тарифікації.

Альтернатива є, але дорожча: що пропонує “LOVE UA Комфорт Домашній”

Для тих нових клієнтів Київстар, які належать до пільгових категорій та не встигнуть підключитися до тарифу “LOVE UA Комфорт” до 18 квітня, оператор пропонує альтернативний варіант – тариф “LOVE UA Комфорт Домашній”. Проте, вартість цього пакету послуг вже становить 200 гривень на місяць, що на 60 гривень дорожче за закритий тариф.