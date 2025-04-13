Последний шанс подключиться: Киевстар закрывает выгодный тариф с 18 апреля

Популярный мобильный оператор Киевстар сообщил своим абонентам о прекращении новых подключений к одному из своих самых бюджетных тарифных планов. Тариф «LOVE UA Комфорт» станет недоступным для новых пользователей уже с 18 апреля 2025 года. Однако, действующие абоненты, которые успеют подключиться до этой даты, смогут продолжать пользоваться им на прежних условиях.

«LOVE UA Комфорт”: что предлагал бюджетный тариф и кому он был доступен

Тарифный план «LOVE UA Комфорт» был одним из самых дешевых в линейке Киевстар, стоимость которого составляла всего 140 гривен в месяц. Это предложение было особенно выгодным для определенных категорий граждан, а именно для пенсионеров в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью.

За эту невысокую ежемесячную плату абоненты получали довольно неплохой набор услуг:

6 гигабайтов мобильного интернет-трафика.

Безлимитные звонки в сети Киевстар.

60 SMS-сообщений на все номера по Украине.

60 минут для звонков на номера других операторов по Украине.

Доступ к пакету «Киевстар ТВ Легкий», который включает более 200 телевизионных каналов, а также большую коллекцию фильмов, сериалов и шоу от 1+1 Video.

Кроме того, абоненты тарифа «LOVE UA Комфорт» имели возможность выбрать одну «Суперсилу» на свое усмотрение. Это могли быть дополнительные 100 минут для звонков на номера в Украине и некоторых зарубежных странах (Польше, Италии, Испании, Молдове, Румынии, Германии, Чехии, Узбекистане, Израиле, США, Канаде, Китае и Индии), дополнительные 5 гигабайт интернет-трафика или безлимитное пользование популярными приложениями (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok) без тарификации.

Альтернатива есть, но дороже: что предлагает «LOVE UA Комфорт Домашний»

Для тех новых клиентов Киевстар, которые относятся к льготным категориям и не успеют подключиться к тарифу «LOVE UA Комфорт» до 18 апреля, оператор предлагает альтернативный вариант – тариф «LOVE UA Комфорт Домашний». Однако, стоимость этого пакета услуг уже составляет 200 гривен в месяц, что на 60 гривен дороже закрытого тарифа.