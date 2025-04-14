Актуальные лимиты на доходы в Украине на 2025 год: иметь большой заработок может быть невыгодно

В 2025 году украинским физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые выбрали упрощенную систему налогообложения, следует быть особенно внимательными к размеру своих доходов. Превышение установленных законодательством лимитов может привести не только к значительным штрафам, но и к изменению налогового статуса. Поэтому, чтобы избежать неприятностей с фискальными органами, каждому предпринимателю необходимо четко понимать, сколько он может заработать в течение года.

Лимиты доходов для разных групп ФЛП в 2025 году

В соответствии со статьей 291 Налогового кодекса Украины, для каждой из групп ФЛП на упрощенной системе налогообложения установлены четкие годовые ограничения по полученному доходу. Эти лимиты рассчитываются на основе размера минимальной заработной платы, установленного на 1 января текущего года. В 2025 году действуют следующие годовые лимиты:

1 группа ФЛП: годовой доход не должен превышать 1 336 000 гривен (что соответствует 167 размерам минимальной заработной платы).

2 группа ФЛП: годовой доход ограничен суммой в 6 672 000 гривен (834 минимальные заработные платы).

3 группа ФЛП: годовой доход не может быть больше 9 336 000 гривен (1167 минимальных заработных плат).

4 группа ФЛП (сельскохозяйственные товаропроизводители): для этой группы ограничения по годовому доходу не предусмотрены.

Важно помнить, что эти лимиты актуальны в течение всего 2025 отчетного года.

Что делать при превышении лимита и какие штрафы предусмотрены

Если предприниматель, находящийся на упрощенной системе налогообложения, все же превысил установленный для его группы лимит дохода еще до конца календарного года, закон обязывает его перейти на более высокую группу налогообложения или на общую систему.

За превышение установленного годового дохода предусмотрена финансовая санкция в виде штрафа. Размер штрафа составляет 15% от суммы превышения лимита. Даже если превышение было незначительным или кратковременным, по итогам года предприниматель должен оставаться в пределах разрешенного для его группы дохода. В противном случае фискальные органы могут применить предусмотренные законом штрафные санкции.