Експерт розповів, які варіатори виходять з ладу вже після 120 тисяч пробігу

У багатьох автомобільних колах досі шириться думка: варіатор — це ненадійна коробка передач. Часто таке враження складається на основі особистого досвіду або негативних відгуків знайомих. Власник спеціалізованої майстерні, яка ремонтує трансмісії, пояснив, звідки виникли подібні упередження, і наскільки вони відповідають дійсності.

«У 90-ті років варіатори справді часто підводили: вони перегрівалися, ламалися на невеликих пробігах, та й запчастини знайти було непросто», — зазначив фахівець.

Ці труднощі створили CVT імідж примхливої і ненадійної трансмісії.

Еволюція CVT: від проблем до прогресу

Масове впровадження варіаторів почалося в 90-х. Перші моделі часто давали збій і коштували дорого в ремонті. Та вже до середини 2000-х автовиробники значно покращили їхню конструкцію. Сьогодні сучасні варіатори частково поступаються стандартним автоматам у надійності, але випереджають їх у комфорті руху та економії пального. І попри всі удосконалення, упереджене ставлення деяких водіїв зберігається.

Надійні та менш надійні варіанти: приклади моделей

Сучасні CVT-моделі встановлюють на широке коло автомобілів, від доступних хетчбеків до розкішних купе. Особливо добре зарекомендували себе японські трансмісії Aisin (Toyota) та варіатори Jatco (Mitsubishi, частина моделей Nissan) — вони вважаються досить витривалими.

Натомість деякі популярні авто, наприклад Nissan Qashqai та Juke з 1,6-літровим мотором, оснащені варіаторами, що часто виходять із ладу вже після 120–130 тисяч кілометрів пробігу. У Audi A5 з коробкою S tronic проблеми виникають ще раніше. Навіть Subaru TR580 — один із більш витривалих варіантів рідко переживає позначку в 130 тис. км.

Покупка з пробігом: чому варіатор — це завжди ризик

На новому авто з CVT, правильно обслугованому, можна проїхати десятки тисяч кілометрів без проблем. Але при покупці такого авто з пробігом понад 130 000 км найважливішим стає питання: як його експлуатували?

Перегрів, пізня заміна трансмісійної рідини, агресивний стиль водіння — усе це може залишити негласні ознаки, які згодом виведуть варіатор з ладу.

«Головна проблема старого варіатора — неможливо перевірити, як з ним поводилися. І навіть відретушований зовні автомобіль може таїти серйозні несподіванки», — додає власник автосервісу.

Міф про ненадійність CVT народився саме на основі реальних проблем із ранніми варіаторами. Сучасні моделі, особливо від японських брендів, стали відчутно кращими. Однак при покупці вживаного авто з CVT ризик залишається. Неправильне обслуговування попереднім власником здатне вилитися у дорогий ремонт.