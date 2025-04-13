Актуальні ліміти на доходи в Україні на 2025 рік: мати великий заробіток може бути невигідно

У 2025 році українським фізичним особам-підприємцям (ФОП), які обрали спрощену систему оподаткування, слід бути особливо уважними до розміру своїх доходів. Перевищення встановлених законодавством лімітів може призвести не лише до значних штрафів, але й до зміни податкового статусу. Тому, щоб уникнути неприємностей з фіскальними органами, кожному підприємцю необхідно чітко2 розуміти, скільки він може заробити протягом року.

Ліміти доходів для різних груп ФОП у 2025 році

Відповідно до статті 291 Податкового кодексу України, для кожної з груп ФОП на спрощеній системі оподаткування встановлено чіткі річні обмеження щодо отриманого доходу. Ці ліміти розраховуються на основі розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня поточного року. У 2025 році діють такі річні ліміти:

1 група ФОП: річний дохід не повинен перевищувати 1 336 000 гривень (що відповідає 167 розмірам мінімальної заробітної плати).

2 група ФОП: річний дохід обмежений сумою у 6 672 000 гривень (834 мінімальні заробітні плати).

3 група ФОП: річний дохід не може бути більшим за 9 336 000 гривень (1167 мінімальних заробітних плат).

4 група ФОП (сільськогосподарські товаровиробники): для цієї групи обмеження щодо річного доходу не передбачені.

Важливо пам’ятати, що ці ліміти є актуальними протягом усього 2025 звітного року.

Що робити при перевищенні ліміту та які штрафи передбачені

Якщо підприємець, який перебуває на спрощеній системі оподаткування, все ж таки перевищив встановлений для його групи ліміт доходу ще до кінця календарного року, закон зобов’язує його перейти на вищу групу оподаткування або на загальну систему. За перевищення встановленого річного доходу передбачено фінансову санкцію у вигляді штрафу. Розмір штрафу становить 15% від суми перевищення ліміту. Навіть якщо перевищення було незначним або короткочасним, за підсумками року підприємець повинен залишатися в межах дозволеного для його групи доходу. В іншому випадку фіскальні органи можуть застосувати передбачені законом штрафні санкції.