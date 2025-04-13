Сначала 17 тысяч, а потом сразу 34: для украинских водителей заработали более строгие штрафы

В Украине строго наказывают за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В зависимости от того, насколько серьезным является нарушение, штраф может достигать до 51 тысячи гривен. Закон не делает поблажек для нетрезвых водителей, и каждое последующее подобное нарушение влечет за собой все более жесткие последствия.

От 17 до 51 тысячи: как растет штраф за пьяное вождение

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за первое зафиксированное управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме этого, нарушителя лишают права управлять транспортными средствами на срок один год.

Однако, это лишь начальное наказание. Если в течение года водитель снова сядет за руль в состоянии опьянения, штраф возрастет вдвое и составит уже 34 тысячи гривен. Также такому нарушителю запретят управлять автомобилем в течение трех лет. Более того, у него могут временно изъять транспортное средство. Как альтернатива штрафа и лишения прав, за повторное в течение года пьяное вождение возможно применение административного ареста сроком до десяти суток.

Самое суровое наказание ждет тех, кто в течение года в третий раз попадет за руль в нетрезвом состоянии. В таком случае штраф составит уже 51 тысячу гривен. Кроме того, водителя лишат права управлять транспортными средствами на десять лет. Также предусмотрена конфискация транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя. Альтернативным наказанием может стать административный арест на пятнадцать суток с лишением права управления на тот же срок – десять лет, и обязательной конфискацией автомобиля.

А что с продажей личных вещей в интернете? Разъяснение от налоговой

На фоне информации о значительных штрафах для водителей, Государственная налоговая служба (ГНС) ранее предоставила разъяснение по другому вопросу, который волнует многих украинцев. В ведомстве отметили, что граждан не будут штрафовать за продажу собственных личных вещей (например, одежды, обуви, бытовой техники и т.д.) на различных интернет-площадках, таких как OLX, Prom.ua, социальные сети и другие.

В ГНС объяснили, что продажа личных вещей не рассматривается как предпринимательская деятельность, а следовательно, не является основанием для финансовой или административной ответственности согласно действующему налоговому законодательству. Предпринимательской деятельностью считается только систематическая продажа однородного ассортимента товаров.