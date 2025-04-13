Спочатку 17 тисяч, а потім одразу 34: для українських водіїв запрацювали суворіші штрафи

В Україні суворо карають за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Залежно від того, наскільки серйозним є порушення, штраф може сягати аж 51 тисячі гривень. Закон не робить поблажок для нетверезих водіїв, і кожне наступне подібне порушення тягне за собою все більш жорсткі наслідки.

Від 17 до 51 тисячі: як зростає штраф за п’яне водіння

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за перше зафіксоване керування автомобілем у нетверезому стані водію загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Окрім цього, порушника позбавляють права керувати транспортними засобами на строк один рік.

Проте, це лише початкове покарання. Якщо протягом року водій знову сяде за кермо у стані сп’яніння, штраф зросте вдвічі та становитиме вже 34 тисячі гривень. Також такому порушнику заборонять керувати автомобілем протягом трьох років. Більше того, у нього можуть тимчасово вилучити транспортний засіб. Як альтернатива штрафу та позбавлення прав, за повторне протягом року п’яне водіння можливе застосування адміністративного арешту терміном до десяти діб.

Найсуворіше покарання чекає на тих, хто протягом року втретє потрапить за кермо у нетверезому стані. У такому випадку штраф складе вже 51 тисячу гривень. Окрім того, водія позбавлять права керувати транспортними засобами на десять років. Також передбачена конфіскація транспортного засобу, який перебуває у приватній власності порушника. Альтернативним покаранням може стати адміністративний арешт на п’ятнадцять діб з позбавленням права керування на той самий строк – десять років, та обов’язковою конфіскацією автомобіля.

А що з продажем особистих речей в інтернеті? Роз’яснення від податкової

На тлі інформації про значні штрафи для водіїв, Державна податкова служба (ДПС) раніше надала роз’яснення щодо іншого питання, яке хвилює багатьох українців. У відомстві наголосили, що громадян не штрафуватимуть за продаж власних особистих речей (наприклад, одягу, взуття, побутової техніки тощо) на різних інтернет-майданчиках, таких як OLX, Prom.ua, соціальні мережі та інші.

У ДПС пояснили, що продаж особистих речей не розглядається як підприємницька діяльність, а отже, не є підставою для фінансової чи адміністративної відповідальності згідно з чинним податковим законодавством. Підприємницькою діяльністю вважається лише систематичний продаж однорідного асортименту товарів.