Три страны ЕС поделились планами относительно украинских беженцев в случае перемирия

Временная защита, которую Европейский Союз предоставил украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны, действует до марта 2026 года. Однако вопрос о ее продлении после возможного «перемирия» остается открытым и, вероятно, будет решаться каждой страной ЕС отдельно. Эксперты советуют украинцам уже сейчас готовиться к возможным изменениям условий пребывания, активно ища работу, возможности для обучения и интегрируясь в местное общество.

Европа в ожидании: какие варианты рассматривают страны ЕС

На фоне обсуждений относительно вероятного прекращения боевых действий в Украине, в Европейском Союзе активизировались дискуссии относительно будущего статуса украинцев, которые сейчас находятся под временной защитой. По этой программе в ЕС проживает около 4,5 миллиона граждан Украины.

Хотя действие директивы о временной защите официально продлено до марта 2026 года, в Брюсселе уже рассматривают несколько сценариев на случай достижения перемирия. Представитель Еврокомиссии по вопросам внутренних дел Маркус Ламмерт отметил необходимость совместного решения, которое бы сбалансировало интересы как украинцев, так и стран-членов ЕС.

Сейчас ключевой задачей является обеспечение правовой предсказуемости как для украинцев, так и для стран, которые их принимают. Продление действия Директивы до 2026 года является важным шагом в этом направлении, но в случае изменения ситуации с безопасностью решения могут быть пересмотрены досрочно. По информации издания RFI, уже существуют наработки от отдельных стран относительно возможных изменений в статусе украинцев после перемирия: