Три страны ЕС поделились планами относительно украинских беженцев в случае перемирия
Временная защита, которую Европейский Союз предоставил украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны, действует до марта 2026 года. Однако вопрос о ее продлении после возможного «перемирия» остается открытым и, вероятно, будет решаться каждой страной ЕС отдельно. Эксперты советуют украинцам уже сейчас готовиться к возможным изменениям условий пребывания, активно ища работу, возможности для обучения и интегрируясь в местное общество.
Европа в ожидании: какие варианты рассматривают страны ЕС
На фоне обсуждений относительно вероятного прекращения боевых действий в Украине, в Европейском Союзе активизировались дискуссии относительно будущего статуса украинцев, которые сейчас находятся под временной защитой. По этой программе в ЕС проживает около 4,5 миллиона граждан Украины.
Хотя действие директивы о временной защите официально продлено до марта 2026 года, в Брюсселе уже рассматривают несколько сценариев на случай достижения перемирия. Представитель Еврокомиссии по вопросам внутренних дел Маркус Ламмерт отметил необходимость совместного решения, которое бы сбалансировало интересы как украинцев, так и стран-членов ЕС.
Сейчас ключевой задачей является обеспечение правовой предсказуемости как для украинцев, так и для стран, которые их принимают. Продление действия Директивы до 2026 года является важным шагом в этом направлении, но в случае изменения ситуации с безопасностью решения могут быть пересмотрены досрочно. По информации издания RFI, уже существуют наработки от отдельных стран относительно возможных изменений в статусе украинцев после перемирия:
- Чехия. Предлагает введение нового пятилетнего вида на жительство для тех украинцев, которые успешно интегрировались в чешское общество. Критериями интеграции является наличие работы, обучение детей в местных школах и проживание в стране не менее двух лет. В то же время, действующая временная защита для этих лиц будет отменена на следующий день после официального завершения войны.
- Польша. Готовит введение национального трехлетнего статуса «CUKR» для украинцев, которые уже имеют польский идентификационный номер PESEL UKR (который предоставляется лицам под временной защитой). Процесс рассмотрения и принятия этого решения пока затягивается.
- Германия. Правительство Германии уже разработало несколько возможных сценариев относительно будущего статуса украинцев, однако окончательные шаги будут зависеть от решений нового правительства, сформированного по результатам предстоящих выборов. Ожидается, что Берлин будет координировать свои действия с другими странами ЕС и придерживаться согласованного европейского подхода.