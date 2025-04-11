ФОП або штраф: податкова отримала доступ до більшої кількості грошових переказів громадян

В Україні вже кілька років поспіль намагаються активно боротися з тіньовим бізнесом. Серед українців дуже багато тих, хто продає товари через інтернет й не оподатковує свої доходи. Зокрема, фінмоніторинг за березень показав, що таких неоподаткованих переказів майже півтора мільйона. В це число потрапили навіть ті люди, які просто продають свої вживані речі через спеціальні майданчики для продажу на кшталт ОЛХ. Зазначається, що невдовзі все зміниться. Все через те, що податкова отримала доступ до всіх грошових переказів, які стосуються торгівлі в інтернеті.

З 1 березня змінилася форма фіскального чека

Все полягає в тому, що з 1 березня 2025 року змінилася форма фіскального чека. Разом з цим Податкова отримала новий інструмент для контролю, який стосується практично всіх українців. Відтепер до Податкової автоматично потрапляють відомості про всі платежі, які надходять на рахунки тих людей, що продають щось в Інтернеті.

«Коли ця новина з’явилася, то ми всі собі ламали голову, як же воно працює. І з’ясували, що це не порушення банківської таємниці. Проте змінилася форма фіскального чека для фінансових установ. Нова система ДПС оперує фіскалізованою інформацією. Уявімо ситуацію: ви замовляєте футболку в інтернет-магазині післяплатою. Оглядаєте вміст відправлення й тоді оплачуєте її. Фінансова установа компанії-перевізника видає фіскальний чек на грошовий переказ. Раніше в ньому вказували, що це за операція та на яку суму. А відтепер – ще й отримувача післяплати. І усі ці дані автоматично надходять на сервер податкової», – заявив податковий консультант Михайло Смокович.

Щодо Податкової служби, то виконуючий обовʼязки директора Департаменту податкового аудиту ДПС Юрій Васюк заявив, що цей крок зроблено задля того, щоб вивести з тіні частину бізнесу.

Тепер Податкова постійно моніторитиме інформацію про платежі громадян, які вони отримують від інтернет-торгівлі через «Нову пошту», «Укрпошту», курʼєрську доставку тощо.

У Податковій кажуть, що вже виявлено тисячі порушників. Поки що вони відбудуться лише попередженням, однак надалі будуть штрафи. Перший штраф буде в розмірі 17000-34000 гривень, а от повторне порушення обійдеться значно дорожче — приблизно 80 000 гривень і конфіскація продукції.