«Самый радостный кусочек паски» за полцены: новый продукт на полках супермаркетов освобождает украинцев от угрызений совести

В Украине одна из популярных сетей супермаркетов начала продавать необычный продукт. В канун Пасхальных праздников на прилавках появились верхушки пасок, став настоящей сенсацией. Покрытые белоснежной глазурью и цукатами, они выглядят как осуществление мечты для тех, кто всегда тайком съедал только самую верхушку традиционной пасхальной выпечки.

Где можно приобрести верхушку паски?

Купить отдельно самую вкусную часть паски можно в сети супермаркетов «Сильпо». Чтобы пропиарить свой новый продукт, представители компании разместили его фото в своем Instagram.

Что ни говорите, но популярная сеть супермаркетов оказала немалую услугу украинцам, которые всегда чувствовали вину, съедая лишь покрытую глазурью и украшенную разными вкусностями верхушку паски. И хотя для многих украинцев этот продукт выглядит очень уж необычно, он быстро исчезает с полок. Ведь украинцы воспринимают покупку одной только верхушки паски как интересный лайфхак, позволяющий наслаждаться любимой частью этого праздничного лакомства, не нарушая вековые традиции.

За какую цену можно приобрести «самый радостный кусочек паски»?

Верхушки пасок так быстро приобрели популярность еще и потому, что стоят гораздо меньше целой паски. Цена за 1 штуку стартует от 44,99 грн. и, в зависимости от локации супермаркета, может доходить до 50 грн. Это почти вполовину дешевле полноразмерного варианта традиционной пасхальной выпечки.

«Самый радостный кусочек паски», как окрестила новый продукт сеть «Сильпо» в своем Instagram, весит 125 г и упакован в отдельную полиэтиленовую упаковку. Обычная же, так сказать полноразмерная паска весит не менее 300 г, а цена ее составляет по крайней мере 80-90 грн.

Так что покупая верхушку пасхи украинцы не только получают то, чего больше всего желают, но и существенно экономят. Да и спотреться в праздничной корзинке одна лиш верхушка паски будет весьме неординарно.