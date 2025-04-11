«Найрадісніший шматочок паски» за півціни: новий продукт на полицях супермаркетів звільняє українців від докорів сумління

В Україні одна з популярних мереж супермаркеті почала продавати незвичайний продукт. Напередодні Великодніх свят на прилавках з’явилися верхівки пасок, ставши справжньою сенсацією. Покриті смаковитою глазур’ю та цукатами, вони виглядають наче здійснення мрії для тих, хто завжди потай з’їдав лише самий вершечок традиційної великодньої випічки.

Де можна придбати верхівку паски?

Купити окремо лише найсмачнішу частину паски можна у мережі супермаркетів «Сільпо». Щоб пропіарити свій новий продукт, представники компанії розмістили його фото у своєму Instagram. Власна цей викликало бурю інтересу до незвичайної випічки.

Що не кажіть, але популярна мережа супермаркетів зробила чималу послугу українцям, які завжди відчували провину, з’їдаючи лише покриту глазур’ю та прикрашену різними смаколиками верхівку паски. І хоча для багатьох українців цей продукт виглядає дуже незвично, він досить швидко зникає із полиць. Адже українці сприймають покупку однієї лише верхівки паски як цікавий лайфхак, який дозволяє насолоджуватися улюбленою частиною цього святкового смаколика, не порушуючи вікові традиції.

За яку ціну можна придбати «найрадісніший шматочок паски»?

Верхівки пасок так швидко набули популярності ще й тому, що коштують значно менше за цілу, так би мовити повнорозмірну паску. Ціна за 1 штуку стартує від 44,99 грн та, в залежності від локації супермаркету, може доходити до 50 грн. Це майже вполовину дешевше за повнорозмірний варіант традиційної великодньої випічки.

«Найрадісніший шматочок паски», як охрестила новий продукт мережа «Сільпо» у своєму Instagram, важить 125 г та запакована у окреме поліетиленове пакування. Звичайна ж паска зазвичай важить не менше 300 г. Натомість її ціна становить 80-90 грн, а подекуди й більше. Тож купуючи верхівку паски українці не лише отримують те, чого найбільше бажають, а ще й суттєво економлять.