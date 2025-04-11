Сначала изменят название, а потом исчезнут навсегда: что произойдет с топовыми тарифами Lifecell 16 апреля

Мобильный оператор Lifecell напомнил своим абонентам об изменениях, которые вступят в силу 16 апреля ровно в 00:00. С этого момента для абонентов, ранее пользовавшихся двумя самыми популярными тарифными планами компании, начнется обратный отсчет.

Какие тарифные планы изменяться с 16 апреля?

Уже в следующую среду ровно в полночь популярные тарифы оператора Lifecell «Сделай Сам» и «Хенд-Мейд» получат новые названия. К наименованию каждого из них допишут цифру 2024 года, ведь именно в этом году они были запущены.

Но и это еще не все – 20 апреля оба тарифа полностью прекратят свое существование. Однако у абонентов будет время до конца мая, чтобы выбрать новый тарифный план. О необходимости поменять тариф всех абонентов оповестят не позднее, чем за 7 дней до окончательной даты.

Напомним, что тарифы «Сделай Сам» и «ХендМейд» предусматривали самостоятельное формирование абонентом списка услуг, которыми он хотел бы пользоваться. То есть, клиенты оператора сами определяли количество минут, СМС и гигабайтов интернета, необходимые им в течение месяца. Таким образом, абоненты платили только за те услуги, которые им действительно нужны.

На какие тарифы абоненты Lifecell могут перейти бесплатно?

На официальном сайте оператора Lifecell уже опубликовали тарифы, на которые смогут перейти бывшие пользователи «Сделай Сам» и «ХендМейд». Причем сменить тарифный план им позволят совершенно бесплатно. Вот перечень этих предложений:

тариф «Гаджет» с помесячной оплатой от 135 грн;

тариф «Макси» с оплатой от 190 грн каждые 4 недели;

тариф «Мега» с оплатой от 350 грн за 4 недели.

Полную информацию о перечне услуг и других условиях использования этих пакетов можно просмотреть на сайте оператора. Чтобы выбрать наиболее удобный и выгодный тариф, абоненты могут воспользоваться специальной функцией сравнения тарифных планов. Этот сервис также доступен на сайте Lifecell.