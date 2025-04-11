Спершу змінять назву, а потім зникнуть назавжди: що станеться з топовими тарифами Lifecell 16 квітня

Мобільний оператор Lifecell нагадав своїм абонентам про зміни, які наберуть чинності 16 квітня рівно о 00:00. З цього моменту для абонентів, які раніше користувалися двома найпопулярнішими тарифними планами компанії, почнеться зворотній відлік.

Які тарифні плани зазнають змін з 16 квітня?

Вже наступної середи рівно опівночі популярні тарифи оператора Lifecell «Зроби Сам» та «ХендМейд» отримають нові назви. До найменування кожного з них допишуть цифру 2024, адже саме в цьому році вони були запущені.

Але це ще не все – 20 квітня обидва тарифи повністю припинять своє існування. Проте у абонентів буде час до кінця травня, щоб обрати собі новий тарифний план. Про необхідність змінити тариф всіх абонентів повідомлять щонайменше за 7 днів до кінцевої дати.

Нагадаємо, що тарифи «Зроби Сам» та «ХендМейд» передбачали самостійне формування абонентом списку послуг, яким він хотів би користуватися. Тобто клієнти оператора самі визначали кількість хвилин, СМС та гігабайтів інтернету, які вони зможуть використати протягом місяця. Таким чином абоненти платили лише за ті послуги, які їм справді потрібні.

На які тарифи абоненти Lifecell зможуть перейти безкоштовно?

На офіційному сайті оператора Lifecell вже опублікували тарифи, на які зможуть перейти колишні користувачі «Зроби Сам» та «ХендМейд». Причому змінити тарифний план їм дозволять абсолютно безкоштовно. Ось перелік цих пропозицій:

тариф «Ґаджет» із помісячною оплатою від 135 грн;

тариф «Максі» з оплатою від 190 грн що 4 тижні;

тариф «Мега» з оплатою від 350 грн за 4 тижні.

Повну інформацію про перелік послуг та інші умови користування цими пакетами можна переглянути на сайті оператора. Щоб обрати найбільш зручний та вигідний для себе тариф, абоненти можуть скористатися спеціальною функцію порівняння тарифних планів. Цей сервіс також доступний на сайті Lifecell.