ФЛП или штраф: налоговая получила доступ к большему количеству денежных переводов граждан

В Украине уже несколько лет пытаются активно бороться с теневым бизнесом. Среди украинцев очень много тех, кто продает товары через Интернет и не облагает налогом свои доходы. В частности, фин мониторинг за март показал, что таких необлагаемых налогом переводов почти полтора миллиона. В это число попали даже те люди, которые просто продают свои подержанные вещи через специальные площадки для продажи типа ОЛХ. Отмечается, что скоро все изменится. Все потому, что налоговая получила доступ ко всем денежным переводам, касающимся торговли в интернете.

С 1 марта изменилась форма фискального чека

Все заключается в том, что с 1 марта 2025 г. изменилась форма фискального чека. При этом Налоговая получила новый инструмент для контроля, который касается практически всех украинцев. Отныне в Налоговую автоматически попадают сведения обо всех платежах, поступающих на счета людей, продающих что-то в Интернете.

«Когда эта новость появилась, то мы все себе ломали голову, как она работает. И выяснили, что это не нарушение банковской тайны. Однако изменилась форма фискального чека для финансовых учреждений. Новая система ГНС ​​оперирует фискализованной информацией. Представим ситуацию: вы заказываете футболку в интернет-магазине наложенным платежом. Осматриваете содержимое отправки и тогда оплачиваете его. Финансовое учреждение компании-перевозчика выдает фискальный чек на денежный перевод. Ранее в нем указывалось, что это за операция и на какую сумму. А теперь – еще и получателя наложенного платежа. И все эти данные автоматически поступают на сервер налоговой», – заявил налоговый консультант Михаил Смокович.

Что касается Налоговой службы, то исполняющий обязанности директора Департамента налогового аудита ГНС ​​Юрий Васюк заявил, что этот шаг сделан для того, чтобы вывести из тени часть бизнеса.

Теперь Налоговая будет постоянно мониторить информацию о платежах граждан, которые они получают от интернет-торговли через «Новую почту», «Укрпочту», курьерскую доставку и т.д.

В Налоговой говорят, что уже обнаружены тысячи нарушителей. Пока что они обойдутся только предупреждением, однако в дальнейшем будут штрафы. Первый штраф будет в размере 17 000-34 000 гривен, а вот повторное нарушение обойдется значительно дороже — примерно 80 000 гривен и конфискация продукции.