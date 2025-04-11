Багатьом пенсіонерам перерахують пенсії: мають бути виконані дві умови

12Цьогоріч мінімальні пенсії в Україні заморожено. Все через брак коштів в бюджеті. Все що залишається актуальним — це березнева індексація та квітневий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Щодо всіх інших доплат, то їх скасовано. Щоправда, днями у ПФУ заявили, що все-таки деякі доплати отримають пенсіонери, які досягли конкретного віку та мають пенсію нижче ніж 10 340 гривень. Про кого мова?

Мова про пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 і 80 років

Мова про так звану вікову надбавку на яку можна претендувати, коли вам виповнилося 70, 75 або 80 років. Щоправда, підвищення можна отримати ще при наявності повного стажу, а також якщо пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Якщо ви відповідаєте усім цим параметрам, то ваша пенсія зросте наступним чином:

Якщо вам виповнилося 70 років, то пенсія зросте на 300 гривень. Це не разове підвищення, а постійне. Якщо пенсіонер перетнув віковий рубіж у 75 років, то пенсія зростає на 456 гривень. Якщо пенсіонеру виповнюється 80 років, то пенсія зростає на 570 гривень.

Варто зазначити, що доплата нараховується після дня народження пенсіонера, а не з першого дня місяця, коли особа народилася. Тобто, якщо день народження припадає на кінець місяця, то оновлена пенсія прийде вже у наступному.

Цьогоріч вимоги до стажу змінилися

Вимоги до стажу продовжують змінюватися в рамках пенсійної реформи. Цьогоріч, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно мати вже 32 роки стажу. У наступному році це буде вже 33 роки. Стаж продовжуватиме зростати до 2028 року, поки не зупиниться на позначці 35 років. У ПФУ кажуть, що якщо не вистачає 1-2 років стажу, то їх можна докупити. Вартість залежить від багатьох факторів та розраховується для кожного громадянина індивідуально.