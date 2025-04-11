Многим пенсионерам пересчитают пенсии: должны быть выполнены два условия

В этом году минимальные пенсии в Украине заморожены. Все из-за нехватки средств в бюджете. Все, что остается актуальным, — мартовская индексация и апрельский перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Что касается всех других доплат, то они отменены. Правда, на днях в ПФУ заявили, что все же некоторые доплаты получат пенсионеры, достигшие конкретного возраста и имеющие пенсию ниже 10 340 гривен. О ком речь?

Речь о пенсионерах, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет

Речь о так называемой возрастной прибавке на которую можно претендовать, когда вам исполнилось 70, 75 или 80 лет. Правда, повышение можно получить при наличии полного стажа, а также если пенсия не превышает 10 340 гривен.

Если вы отвечаете всем этим параметрам, то ваша пенсия вырастет следующим образом:

Если вам исполнилось 70 лет, пенсия вырастет на 300 гривен. Это не разовое повышение, а постоянное. Если пенсионер пересек возрастной рубеж в 75 лет, то пенсия растет на 456 гривен. Если пенсионеру исполняется 80 лет, пенсия растет на 570 гривен.

Следует отметить, что доплата начисляется после дня рождения пенсионера, а не с первого дня месяца, когда родился. То есть если день рождения приходится на конец месяца, то обновленная пенсия придет уже в следующем.

В этом году требования к стажу изменились

Требования к стажу продолжают изменяться в рамках пенсионной реформы. В этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь уже 32 года стажа. В будущем году это будет уже 33 года. Стаж будет продолжать расти до 2028 года, пока не остановится на отметке 35 лет. В ПФУ говорят, что если не хватает 1-2 лет стажа, то их можно купить. Цена зависит от многих факторов и рассчитывается для каждого гражданина индивидуально.