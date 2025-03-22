Шахрайства не уникнути: Vodafone передив про ризики користування пакетами передплати
Спеціалісти компанії у «найяскравіших фарбах» розписали всі принади переходу на контракт.
У Vodafone клієнтам активно пропонують перейти із тарифів передоплати на контрактне обслуговування. За словами спеціалістів компанії, це єдиний спосіб захиститися від шахрайства та інших нелегальних дій із SIM-картами. Які аргументи наводить оператор та як швидко перейти на договірне користування послугами зв’язку?
Чому контракт надійніший за передоплату?
В одному з найбільших операторів країни стверджують, що у контрактних абонентів є чимало переваг перед абонентами передплати. А саме:
- Безпека – із контактним номером ризик стати жертвою шахрайства знижується до мінімуму, адже вкрай складно «провернути» бодай якусь злочинну схему із фізичною чи електронною SIM-картою, прив’язаною до паспортних даних її власника;
- Зручність – користуючись послугами зв’язку за контрактом, абоненти можуть дзвонити та надсилати повідомлення навіть якщо в них на рахунку немає коштів, тобто фактично «у мінус».
Обидва цих аргументи є досить вагомими. Говорячи про безпеку, варто зауважити, що у більшості українців мобільні номери прив’язані до їхніх банківських рахунків. Користуючись договірним зв’язком, вони можуть знизити ризики, пов’язані зі злочинними діями, зберігши таким чином свої заощадження. Додатковим плюсом є можливість дзвонити навіть із від’ємним балансом, яка подекуди може навіть врятувати життя.
Як швидко перейти на контракт у Vodafone?
Стати контрактним абонентом Vodafone вкрай просто. Для цього навіть не потрібно звертатися до офісу оператора. Щоб почати користуватися послугами Vodafone на договірних умовах, потрібно виконати наступні дії:
- Зайти в особистий кабінет My Vodafone.
- Обрати один із актуальних контрактних тарифів.
- Підтвердити перехід на цей тариф через «Дія» за допомогою верифікації з використанням паспортних даних.
Кошти за послуги зв’язку Vodafone буде знімати автоматично 1-го числа кожного місяця. Тож абонент не ризикує втратити можливість телефонувати, надсилати повідомлення чи користуватися інтернетом через власну забудькуватість.
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