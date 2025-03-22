Шахрайства не уникнути: Vodafone передив про ризики користування пакетами передплати

У Vodafone клієнтам активно пропонують перейти із тарифів передоплати на контрактне обслуговування. За словами спеціалістів компанії, це єдиний спосіб захиститися від шахрайства та інших нелегальних дій із SIM-картами. Які аргументи наводить оператор та як швидко перейти на договірне користування послугами зв’язку?

Чому контракт надійніший за передоплату?

В одному з найбільших операторів країни стверджують, що у контрактних абонентів є чимало переваг перед абонентами передплати. А саме:

Безпека – із контактним номером ризик стати жертвою шахрайства знижується до мінімуму, адже вкрай складно «провернути» бодай якусь злочинну схему із фізичною чи електронною SIM-картою, прив’язаною до паспортних даних її власника;

– із контактним номером ризик стати жертвою шахрайства знижується до мінімуму, адже вкрай складно «провернути» бодай якусь злочинну схему із фізичною чи електронною SIM-картою, прив’язаною до паспортних даних її власника; Зручність – користуючись послугами зв’язку за контрактом, абоненти можуть дзвонити та надсилати повідомлення навіть якщо в них на рахунку немає коштів, тобто фактично «у мінус».

Обидва цих аргументи є досить вагомими. Говорячи про безпеку, варто зауважити, що у більшості українців мобільні номери прив’язані до їхніх банківських рахунків. Користуючись договірним зв’язком, вони можуть знизити ризики, пов’язані зі злочинними діями, зберігши таким чином свої заощадження. Додатковим плюсом є можливість дзвонити навіть із від’ємним балансом, яка подекуди може навіть врятувати життя.

Як швидко перейти на контракт у Vodafone?

Стати контрактним абонентом Vodafone вкрай просто. Для цього навіть не потрібно звертатися до офісу оператора. Щоб почати користуватися послугами Vodafone на договірних умовах, потрібно виконати наступні дії:

Зайти в особистий кабінет My Vodafone. Обрати один із актуальних контрактних тарифів. Підтвердити перехід на цей тариф через «Дія» за допомогою верифікації з використанням паспортних даних.

Кошти за послуги зв’язку Vodafone буде знімати автоматично 1-го числа кожного місяця. Тож абонент не ризикує втратити можливість телефонувати, надсилати повідомлення чи користуватися інтернетом через власну забудькуватість.