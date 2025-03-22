ПФУ потішили пенсіонерів весняними надбавками: на пенсію було виділено аж на 4 млрд грн більше, ніж минулого місяця

У березні українських пенсіонерів порадували зростанням обсягу соціальних виплат. Як свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Пенсійного фонду України, у березні держава виділила на утримання пенсіонерів на 4 млрд грн більше, ніж у лютому. І йдеться не лише про пенсії для громадян похилого віку, а також про субсидії, пільги, страхові виплати та лікарняні для працездатних українців.

Скільки коштів та на які цілі виділив ПФУ?

Станом на 19 березня пенсіонерам та іншим громадянам було нараховано:

на виплату пенсій – 49,8 млрд грн, з яких 8,8 млрд грн – через «Укрпошту», та 41 млрд грн – через уповноважені банки;

на субсидії та різного роду пільги – 5241,1 млн грн;

у вигляді страхових нарахувань – 2473,6 млн грн, з яких 1322,3 млн грн – лікарняні.

У порівнянні із нарахуваннями, здійсненими станом на 19 лютого, суттєво зросла сума, спрямована на виплату пенсій. Різниця склала 4,1 млрд грн.

Пенсійний фонд порадував стареньких весняними надбавками

Якщо оперувати сухими «цифрами», у лютому на виплату пенсій ПФУ отримав 45,7 млрд грн. З них 8,1 млрд грн пенсіонери отримали через відділення поштового оператора «Укрпошта», а ще 37,6 млрд грн їм перевели на пенсійні картки уповноважених банків. Загалом же пенсіонерам виплатили на 4,1 млрд грн менше, ніж у березні. Чому ж збільшилася кількість коштів, виділених державою на виплату пенсії?

Все просто. Вже традиційно у березні пенсії українських пенсіонерів проіндексували з урахуванням показника інфляції за минулий 2024 рік. Таким чином у деяких пенсіонерів сума виплат зросла ледь не на 10% відсотків. Саме ці надбавки в сумі і склали понад 4 млрд грн. Така «компенсація» має на меті допомогти пенсіонерам покрити свої щоденні витрати з урахуванням зростання цін на продукти та інші побутові речі, а також підвищенням тарифів, що відбулися з дати останньої індексації.