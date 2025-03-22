Україна після війни: соціолог розкрив шокуючу правду про біженців та майбутнє

Війна кардинально змінила українське суспільство. З’явилась жадоба справедливості та покарання ворога. Соціолог Володимир Паніотто розповів про трансформацію поглядів українців, ставлення до Росії та перспективи майбутнього.

Від “нерозділеного кохання” до ненависті

До 2014 року українці позитивно ставилися до Росії. Але після анексії Криму та початку війни на Донбасі ставлення змінилося. Зараз більшість українців вважає, що Росія хоче знищити Україну як державу.

Українці хочуть покарання для Росії.

Більшість проти територіальних компромісів.

Ставлення до Сталіна в Україні та Росії розійшлося.

“Ми, на жаль, не можемо залити бетоном усю територію РФ, обнести її парканом”, – каже Паніотто. “Але росіяни самі не зміняться, якщо не прийде притомна влада, у нас постійно буде така ситуація”.

Україна після війни: виклики та перспективи

Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки. Багато хто з них адаптувався за кордоном і не планує повертатися. Це серйозний виклик для України, адже країна може втратити значну частину населення.

“Якщо війна швидко завершиться, то в Україні залишиться 23-25 млн”, – прогнозує Паніотто.

Водночас, українці мріють про мирний час, коли можна буде повернутися до звичного життя. Вони хочуть бачити Україну процвітаючою у складі ЄС.

“Українці завжди думають, що вибори – це на краще, це дасть ліпше життя”, – зазначає соціолог.

Попри всі виклики, українці залишаються оптимістами та вірять у світле майбутнє своєї країни. Але є й інші дані. За даними одного з досліджень, у Німеччині та ще чотирьох країнах, дві третини тих, хто поїхав, хочуть оформити й уже оформляють посвідки на проживання. Тобто це означає, що з 6 мільйонів, які поїхали, повернеться 2 мільйони. Також Центр Разумкова запитував українців – чи виїдете ви після війни? 20% громадян сказали, що виїдуть. З них більша частина чоловіки, бо вони поїдуть до своїх жінок із дітьми, які вкорінились за кордоном. Тож, якщо війна швидко завершиться, то в Україні залишиться 23-25 млн.