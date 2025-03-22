Украина после войны: социолог раскрыл шокирующую правду о беженцах и будущем

Война кардинально изменила украинское общество. Появилась жажда справедливости и наказания врага. Социолог Владимир Паниотто рассказал о трансформации взглядов украинцев, отношении к России и перспективах будущего.

От «неразделенной любви» к ненависти

До 2014 года украинцы положительно относились к России. Но после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе отношение изменилось. Сейчас большинство украинцев считает, что Россия хочет уничтожить Украину как государство.

Украинцы хотят наказания для России.

Большинство против территориальных компромиссов.

Отношение к Сталину в Украине и России разошлось.

«Мы, к сожалению, не можем залить бетоном всю территорию РФ, обнести ее забором», – говорит Паниотто. «Но россияне сами не изменятся, если не придет вменяемая власть, у нас постоянно будет такая ситуация».

Украина после войны: вызовы и перспективы

Война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома. Многие из них адаптировались за границей и не планируют возвращаться. Это серьезный вызов для Украины, ведь страна может потерять значительную часть населения.

«Если война быстро завершится, то в Украине останется 23-25 млн», – прогнозирует Паниотто.

В то же время, украинцы мечтают о мирном времени, когда можно будет вернуться к привычной жизни. Они хотят видеть Украину процветающей в составе ЕС.

«Украинцы всегда думают, что выборы – это к лучшему, это даст лучшую жизнь», – отмечает социолог.

Несмотря на все вызовы, украинцы остаются оптимистами и верят в светлое будущее своей страны. Но есть и другие данные. По данным одного из исследований, в Германии и еще четырех странах, две трети тех, кто уехал, хотят оформить и уже оформляют вид на жительство. То есть это означает, что из 6 миллионов уехавших вернется 2 миллиона. Также Центр Разумкова спрашивал украинцев – выедете ли вы после войны? 20% граждан сказали, что уедут. Из них большая часть мужчины, потому что они поедут к своим женщинам с детьми, которые укоренились за рубежом. Поэтому, если война быстро завершится, то в Украине останется 23-25 млн.