Трамвай-гігант підкорив Німеччину: Skoda створила монстра на рейках

Чеська компанія Škoda Group приголомшила світ, представивши найдовший у світі трамвай – модель ForCity Smart 38T. Цей гігант завдовжки майже 60 метрів вже курсує вулицями німецьких міст Мангейм, Людвигсхафен та Гейдельберг, викликаючи захват у місцевих жителів.

Технологічне диво на рейках

Новий трамвай вражає не лише своїми розмірами, але й технологічними характеристиками:

Довжина: майже 60 метрів – це як два міських автобуси!

Кількість секцій: 6 – справжній поїзд на рейках.

Місткість: 368 пасажирів – ціле селище на колесах.

Максимальна швидкість: 80 км/год – швидше, ніж багато автомобілів.

Ширина колії: 1000 мм.

Трамвай обладнаний системами кондиціонування, підрахунку пасажирів та має можливість автономного руху на батареях до 1,6 км. Це дозволяє йому працювати навіть за відсутності зовнішнього живлення.

Нова ера громадського транспорту

Škoda Group уклала контракт на постачання 114 трамваїв для німецького оператора Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. На сьогодні 45 трамваїв вже курсують вулицями міст. Виробництво одного такого трамвая займає близько 18 тижнів.

Новий трамвай ForCity Smart 38T – це не просто транспортний засіб, а символ технологічного прогресу. Він забезпечує ефективне та екологічне рішення для громадського транспорту, сприяючи зменшенню навантаження на дороги та покращенню якості перевезень у регіоні Рейн-Неккар.

Цей трамвай показує, як інноваційні технології можуть змінити наше уявлення про громадський транспорт. Він робить подорожі містом комфортнішими та екологічнішими. І показує, що майбутнє вже настало. Цей трамвай є прикладом того, як технології можуть зробити наше життя більш комфортним та екологічним.