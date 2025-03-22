Трамвай-гигант покорил Германию: Skoda создала монстра на рельсах

Чешская компания Škoda Group ошеломила мир, представив самый длинный в мире трамвай – модель ForCity Smart 38T. Этот гигант длиной почти 60 метров уже курсирует по улицам немецких городов Мангейм, Людвигсхафен и Гейдельберг, вызывая восторг у местных жителей.

Технологическое чудо на рельсах

Новый трамвай поражает не только своими размерами, но и технологическими характеристиками:

Длина: почти 60 метров – это как два городских автобуса!

Количество секций: 6 – настоящий поезд на рельсах.

Вместимость: 368 пассажиров – целый поселок на колесах.

Максимальная скорость: 80 км/ч – быстрее, чем многие автомобили.

Ширина колеи: 1000 мм.

Трамвай оборудован системами кондиционирования, подсчета пассажиров и имеет возможность автономного движения на батареях до 1,6 км. Это позволяет ему работать даже при отсутствии внешнего питания.

Новая эра общественного транспорта

Škoda Group заключила контракт на поставку 114 трамваев для немецкого оператора Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. На сегодня 45 трамваев уже курсируют по улицам городов. Производство одного такого трамвая занимает около 18 недель.

Новый трамвай ForCity Smart 38T – это не просто транспортное средство, а символ технологического прогресса. Он обеспечивает эффективное и экологическое решение для общественного транспорта, способствуя уменьшению нагрузки на дороги и улучшению качества перевозок в регионе Рейн-Неккар.

Этот трамвай показывает, как инновационные технологии могут изменить наше представление об общественном транспорте. Он делает путешествия по городу более комфортными и экологичными. И показывает, что будущее уже наступило. Этот трамвай является примером того, как технологии могут сделать нашу жизнь более комфортной и экологичной.