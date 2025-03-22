Київстар змінює код на 707 – що це означає для кожного українця?
Національний оператор мобільного зв’язку “Київстар” отримав дозвіл на використання нового коду мережі 707. Це не просто зміна цифр, а революція у мобільному зв’язку, яка торкнеться кожного українця.
Новий код – нові можливості, про які ви мріяли
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, надала “Київстару” дозвіл на використання додаткового коду мережі 707. Це відкриває двері до:
- Супутникового зв’язку Direct-to-Cell (D2C) в Україні: тепер ви зможете бути на зв’язку навіть там, де немає жодної вишки!
- Мобільного зв’язку у віддалених регіонах: гори, ліси, острови – зв’язок буде всюди!
- Нового рівня мобільного зв’язку: швидкість, якість, покриття – все стане краще!
Ваш телефон зміниться назавжди: що чекає на абонентів?
Запуск послуг Direct-to-Cell заплановано на четвертий квартал 2025 року. На початковому етапі ви зможете обмінюватися SMS та OTT-повідомленнями, а згодом – голосовий зв’язок та передача даних.
“Київстар” обіцяє, що ваш телефон стане не просто засобом зв’язку, а порталом у світ без обмежень.
- Новий код не змінить ваш номер: вам не потрібно нічого змінювати.
- Супутниковий зв’язок – це майбутнє: готуйтеся до нового рівня комфорту.
- “Київстар” – це більше, ніж оператор: це ваш провідник у світ технологій.
“Київстар” не просто змінює код, він змінює наше життя. І код 707 – це лише початок.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter