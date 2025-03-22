Київстар змінює код на 707 – що це означає для кожного українця?

Національний оператор мобільного зв’язку “Київстар” отримав дозвіл на використання нового коду мережі 707. Це не просто зміна цифр, а революція у мобільному зв’язку, яка торкнеться кожного українця.

Новий код – нові можливості, про які ви мріяли

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, надала “Київстару” дозвіл на використання додаткового коду мережі 707. Це відкриває двері до:

Супутникового зв’язку Direct-to-Cell (D2C) в Україні: тепер ви зможете бути на зв’язку навіть там, де немає жодної вишки!

Мобільного зв’язку у віддалених регіонах: гори, ліси, острови – зв’язок буде всюди!

Нового рівня мобільного зв’язку: швидкість, якість, покриття – все стане краще!

Ваш телефон зміниться назавжди: що чекає на абонентів?

Запуск послуг Direct-to-Cell заплановано на четвертий квартал 2025 року. На початковому етапі ви зможете обмінюватися SMS та OTT-повідомленнями, а згодом – голосовий зв’язок та передача даних.

“Київстар” обіцяє, що ваш телефон стане не просто засобом зв’язку, а порталом у світ без обмежень.

Новий код не змінить ваш номер: вам не потрібно нічого змінювати.

Супутниковий зв’язок – це майбутнє: готуйтеся до нового рівня комфорту.

“Київстар” – це більше, ніж оператор: це ваш провідник у світ технологій.

“Київстар” не просто змінює код, він змінює наше життя. І код 707 – це лише початок.