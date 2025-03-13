При якій температурі потрібно прати рушники: не 30 і навіть не 40°C

Ретельно випрати рушники, знищивши всі шкідливі бактерії, та при цьому не пошкодити матеріал – завдання не з простих. Тут потрібно врахувати цілу низку нюансів, зокрема підібрати відповідну температуру і режим прання. Тоді вдасться не лише досягти ідеальної чистоти, а й продовжити термін служби рушників.

Яку температуру вибрати для прання рушників?

Чимало господинь вважають, що рушники потрібно прати при низькій температурі – не вище 30-40°C. Мовляв за такої температури волокна тканини не пошкоджуються й не деформуються, а рушники довше зберігають свій початковий вигляд. Проте це не зовсім вірно, адже за таких умов вдасться усунути тільки поверхневі забруднення.

Експерти в один голос стверджують, що ідеальна температура для прання рушників – 60°C. Така температура дозволяє не тільки позбутися плям, але й «вбити» усі накопичені у тканині хвороботворні бактерії. Якщо їх не позбутися, рушники навіть після прання будуть неприємно пахнути, а у деяких людей можуть викликати подразнення шкіри чи алергію.

Що ще потрібно взяти до уваги під час прання рушників?

Існує ще кілька важливих правил, яких варто дотримуватися під час прання рушників:

Не кладіть рушники у барабан пральної машинки разом з іншими речима, особливо якщо вони мають яскравий колір. Кольоровий одяг може полиняти, забруднивши фарбою світлі рушники;

Використовуйте ефективний, але при цьому м’який миючий засіб, щоб рушники залишалися пухнастими і приємними на дотик;

Додавайте у пральний засіб дрібку соди для підвищення якості прання та делікатного пом’якшення тканини.

Якщо взяти до уваги ці поради, рушники після прання будуть чистими, м’якими та ароматними. До того ж протягом тривалого часу вони виглядатимуть так, наче ви щойно принесли їх із магазину.