Украинцы возмущены: для людей снова изменили условия выхода на пенсию

В Украине с 2025 года увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Теперь для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа. Это на один год больше, чем было в 2024 году.

Сколько стажа нужно?

Согласно сообщению Пенсионного фонда Украины, возраст выхода на пенсию зависит от приобретенного страхового стажа. В 2025 году действуют следующие требования:

в 60 лет – не менее 32 лет стажа;

в 63 года – не менее 22 лет стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Стоит отметить, что эти требования ежегодно будут расти, и к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа.

Как узнать, когда я выйду на пенсию?

Вы можете воспользоваться следующей таблицей, чтобы узнать, когда вы сможете выйти на пенсию:

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет 1

Если вы достигли пенсионного возраста в 2024 году, но обращаетесь за назначением пенсии в 2025 году, то вам нужно иметь стаж, который действовал в 2024 году.

Обратиться за назначением пенсии можно лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда или дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.

Напомним, что в марте этого года украинские пенсионеры получили прибавку не менее 100 гривен. Однако в этом году индексации подлежала не основная базовая выплата, а вся пенсия включая надбавки за возраст и стаж. Поэтому украинцам доплатили по 11% от суммы пенсии.