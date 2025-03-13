Украинцы возмущены: для людей снова изменили условия выхода на пенсию
В Украине с 2025 года увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Теперь для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа. Это на один год больше, чем было в 2024 году.
Сколько стажа нужно?
Согласно сообщению Пенсионного фонда Украины, возраст выхода на пенсию зависит от приобретенного страхового стажа. В 2025 году действуют следующие требования:
- в 60 лет – не менее 32 лет стажа;
- в 63 года – не менее 22 лет стажа;
- в 65 лет – не менее 15 лет стажа.
Стоит отметить, что эти требования ежегодно будут расти, и к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа.
Как узнать, когда я выйду на пенсию?
Вы можете воспользоваться следующей таблицей, чтобы узнать, когда вы сможете выйти на пенсию:
|Год выхода на пенсию
|Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет
|Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года
|Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет
|2024
|31 год
|21 год
|15 лет
|2025
|32 года
|22 года
|15 лет
|2026
|33 года
|23 года
|15 лет
|2027
|34 года
|24 года
|15 лет
|2028
|35 лет
|25 лет
|15 лет 1
Если вы достигли пенсионного возраста в 2024 году, но обращаетесь за назначением пенсии в 2025 году, то вам нужно иметь стаж, который действовал в 2024 году.
Обратиться за назначением пенсии можно лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда или дистанционно через портал электронных услуг ПФУ.
Напомним, что в марте этого года украинские пенсионеры получили прибавку не менее 100 гривен. Однако в этом году индексации подлежала не основная базовая выплата, а вся пенсия включая надбавки за возраст и стаж. Поэтому украинцам доплатили по 11% от суммы пенсии.
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