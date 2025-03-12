Українців чека ще одне підвищення пенсії: кого чекає перерахунок в квітні

В Україні з 1 квітня проведуть перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Однак, не всі отримають збільшення. Перерахунок стосується лише тих, хто з моменту останнього перерахунку встиг отримати додатково два роки стажу.

Хто отримає надбавку?

Перерахунок пенсій проведуть автоматично з 1 квітня. Він торкнеться 629 тисяч осіб. Загалом в Україні працює близько 2,8 мільйона пенсіонерів. Перерахунок проведуть лише в тому випадку, якщо станом на 1 березня пенсіонер набув додатково 24 місяці стажу.

Розмір перерахунку залежить від багатьох факторів, включаючи розмір заробітної плати. За кожен відпрацьований рік можна отримати 1% від розрахункового заробітку. Наприклад, якщо ви мали 35 років стажу, то пенсія могла бути в розмірі 35% розрахункового заробітку (враховує середню зарплату за три роки та співвідношення власної зарплати та середньої). Якщо ж ви набули додатково два роки (24 місяці стажу), то замість 35% на пенсії ви зможете отримувати вже 37% розрахункового заробітку.

Які пенсії отримують українці?

Нещодавно в Пенсійному фонді розповіли, які пенсії отримують українці

2,7 мільйона пенсіонерів отримують до 3 тисяч гривень пенсії.

1,8 мільйона – від 3 тисяч до 4 тисяч гривень.

1,9 мільйона пенсіонерів – від 4 тисяч до 5 тисяч гривень.

Отже, суму до 5 тисяч гривень отримують 6,4 мільйона пенсіонерів (62,1% від загальної кількості).

Фактичний прожитковий мінімум для особи, яка втратила працездатність, становить вже понад 6,5 тисячі гривень. Тобто, всі українські пенсіонери, які отримують менше зазначеної суми, перебувають за межею бідності.

Варто також нагадати, що в Україні в результаті реформи 2017 року всі майбутні пенсії знизили майже на третину. Наразі українець із середньою зарплатою (18,8 тисячі гривень) та повним стажем може претендувати на пенсію в розмірі лише 4,7 тисячі гривень.