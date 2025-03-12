Украинцам ряд выплат увеличили на 1500 гривен: кто может рассчитывать на денежную помощь

В Украине провели индексацию ежемесячных страховых выплат для лиц, пострадавших от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Также состоялась индексация пенсий. Максимальный размер повышения в обоих случаях составляет 1500 гривен.

Страховые выплаты и пенсии: кто получит прибавку?

Индексация страховых выплат состоялась с коэффициентом 1,115. Максимальный размер повышения составляет 1500 гривен. Выплаты начнут поступать с апреля текущего года. Также с 1 марта украинские пенсионеры начали получать увеличенные на 11,5% выплаты. Индексация коснулась более 10 миллионов украинцев, в частности:

пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

пенсионеров силовых ведомств;

лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

пенсионеров с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты;

пенсионеров – бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

Стоит также добавить, что индексация пенсий, это ежегодный процесс, который происходит в Украине, и согласно законодательству проводится ежегодно 1 марта.

Как рассчитывается надбавка?

Минимальный размер увеличения пенсии при индексации составляет 100 гривен, а максимальный – 1500 гривен. Большинство украинцев получат прибавку около 500 гривен. 1500 гривен получат только те, у кого расчетный размер выплат превышает 13 043,4 гривны. То есть, чем выше пенсия, тем больше будет надбавка. Стоит отметить, что повышается только та пенсия, которая была рассчитана по соответствующей формуле. Из-за того, что формульная пенсия для лиц, которые давно вышли на пенсию, является устаревшей, у многих выплата увеличится примерно на 100 гривен.

Важно понимать, что индексация пенсий проводится с целью частичной компенсации роста потребительских цен. То есть, это не является увеличением покупательной способности пенсионеров, а лишь поддержкой их уровня жизни в условиях инфляции.