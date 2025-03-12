Українцям низку виплат збільшили на 1500 гривень: хто може розраховувати на грошову допомогу

В Україні провели індексацію щомісячних страхових виплат для осіб, які постраждали від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Також відбулася індексація пенсій. Максимальний розмір підвищення в обох випадках становить 1500 гривень.

Страхові виплати та пенсії: хто отримає надбавку?

Індексація страхових виплат відбулася з коефіцієнтом 1,115. Максимальний розмір підвищення становить 1500 гривень. Виплати почнуть надходити з квітня поточного року. Також з 1 березня українські пенсіонери почали отримувати збільшені на 11,5% виплати. Індексація торкнулася понад 10 мільйонів українців, зокрема:

пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах;

пенсіонерів силових відомств;

осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пенсіонерів з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

пенсіонерів – колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Варто також додати, що індексація пенсій, це щорічний процес, який відбувається в Україні, і згідно законодавства проводиться щорічно 1 березня.

Як розраховується надбавка?

Мінімальний розмір збільшення пенсії при індексації становить 100 гривень, а максимальний – 1500 гривень. Більшість українців отримають надбавку близько 500 гривень. 1500 гривень отримають лише ті, у кого розрахунковий розмір виплат перевищує 13 043,4 гривні. Тобто, чим вища пенсія, тим більшою буде надбавка. Варто зазначити, що підвищується лише та пенсія, яка була розрахована за відповідною формулою. Через те, що формульна пенсія для осіб, які давно вийшли на пенсію, є застарілою, у багатьох виплата збільшиться приблизно на 100 гривень.

Важливо розуміти, що індексація пенсій проводиться з метою часткової компенсації зростання споживчих цін. Тобто, це не є збільшенням купівельної спроможності пенсіонерів, а лише підтримкою їхнього рівня життя в умовах інфляції.