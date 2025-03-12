Додаток Приват24 отримав важливі оновленням: про що варто знати клієнтам ПриватБанку

ПриватБанк обслуговує, чи не найбільшу кількість українців. Це один з найбільших українських банків й так триває вже багато років поспіль. Компанія має власний мобільний застосунок, де клієнти можуть здійснювати різноманітні платіжні операції. Додаток Приват 24 час від часу отримує різноманітні оновлення, щоб ставати ще зручнішим. Днями у ПриватБанку розповіли про нові оновлення. Кажуть, тепер користувачі зможуть ще швидше поповнювати різні рахунки та здійснювати інші послуги.

Що змінилося?

Змін одразу декілька. В першу чергу, тепер на картках відображається не лише стандартний номер, а й номер у форматі IBAN. Це особливо зручно для тих, хто здійснює платежі на такі рахунки, щоб уникнути місячних лімітів. Також, відтепер поповнювати власний рахунок можна у кілька кліків через електронний гаманець. Для поповнення можна використовувати картку ПриватБанку або інших банків у яких ви маєте рахунок.

«Починаємо процес оновлення зі змін у дизайні мобільного додатка та впровадження нової концепції головного екрану», – зазначив заступник голови правління та IT-операційний директор Маріуш Качмарек.

У ПриватБанку заявляють, що оновлення на цьому не закінчуватимуться. У компанії робитимуть все для того, щоб клієнти отримували найкращий сервіс.

ПриватБанк закликає клієнтів оновлювати картки

Якщо у вас є протермінована картка ПриватБанку ви можете й надалі нею користуватися. ПриватБанк, як і більшість українських банків, автоматично продовжує термін дії тих карток, які протермінувались після 24 лютого 2022 року. Однак, саме у ПриватБанку все частіше наголошують на тому, що картки потрібно оновлювати. Для цього користувачам пропонують доставку карток по Україні та за кордон. Така наполегливість з боку банку може свідчити про те, що в найближчому майбутньому термін карток можуть вже й не продовжити.