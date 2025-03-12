Украинцев ждет еще одно повышение пенсии: кого ждет перерасчет в апреле

В Украине с 1 апреля проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Однако, не все получат увеличение. Перерасчет касается лишь тех, кто с момента последнего перерасчета успел получить дополнительно два года стажа.

Кто получит прибавку?

Перерасчет пенсий проведут автоматически с 1 апреля. Он коснется 629 тысяч человек. Всего в Украине работает около 2,8 миллиона пенсионеров. Перерасчет проведут только в том случае, если по состоянию на 1 марта пенсионер приобрел дополнительно 24 месяца стажа.

Размер перерасчета зависит от многих факторов, включая размер заработной платы. За каждый отработанный год можно получить 1% от расчетного заработка. Например, если вы имели 35 лет стажа, то пенсия могла быть в размере 35% расчетного заработка (учитывает среднюю зарплату за три года и соотношение собственной зарплаты и средней). Если же вы приобрели дополнительно два года (24 месяца стажа), то вместо 35% на пенсии вы сможете получать уже 37% расчетного заработка.

Какие пенсии получают украинцы?

Недавно в Пенсионном фонде рассказали, какие пенсии получают украинцы

2,7 миллиона пенсионеров получают до 3 тысяч гривен пенсии.

1,8 миллиона – от 3 тысяч до 4 тысяч гривен.

1,9 миллиона пенсионеров – от 4 тысяч до 5 тысяч гривен.

Итак, сумму до 5 тысяч гривен получают 6,4 миллиона пенсионеров (62,1% от общего количества).

Фактический прожиточный минимум для лица, утратившего трудоспособность, составляет уже более 6,5 тысячи гривен. То есть, все украинские пенсионеры, которые получают меньше указанной суммы, находятся за чертой бедности.

Стоит также напомнить, что в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. Сейчас украинец со средней зарплатой (18,8 тысячи гривен) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере лишь 4,7 тысячи гривен.