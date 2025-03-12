Картки будуть дійсними лише три місяці: Ощадбанк зробив важливу заяву

Від початку війни українські банки запровадили низку оновлень у роботі. Насамперед вони припинили блокувати картки термін дії яких закінчився. Все через те, що дуже багато українців банально не мали змоги вчасно замінити картку. Люди перебували та перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях, чи просто у віддалених сільських місцевостях куди вимушено перемістилися. Відповідно, кожних три або шість місяців банки автоматично продовжують дію карток термін яких закінчився після 24 лютого 2022 року. Наразі Ощадбанк заявив про нове автопродовження.

Картки Ощадбанку діятимуть ще три місяці

В банку заявили, що клієнти можуть користуватися картками ще три місяці — до 30 червня 2025 року. Чи буде потім нове автопродовження поки невідомо.

«Термін дії карток Ощадбанку продовжено до 30 червня 2025 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», — йдеться у повідомленні пресслужби Ощада.

Протермінованими картками можна користуватися майже повноцінно. Все, що недоступно користувачам — це інтернет-оплати. На сайтах просять вводити термін дії картки і якщо він сплив, то вебресурс просто не дозволяє проводити платіж через цю картку.

ПриватБанк теж зробив важливе оголошення

На відміну від Ощадбанку, в Приваті постійно наголошують на тому, що клієнтам варто створювати нові картки замість протермінованих. Для цього компанія навіть організувала доставку карток за кордон. Оформити пластик можна у додатку. Там же можна й оформити його доставку у будь-який куточок України або за кордон.

Якщо ж оформлювати пластикову картку не хочеться, але є потреба в онлайн-платежах, то можна відкрити Digital-карту. Зробити це можна у додатку Приват24.

«З Digital-картою ви зможете платити в торговій мережі за допомогою смартфона і навіть знімати готівку в банкоматах ПриватБанку», — розповіли в банку.