Карты будут действительны только три месяца: Ощадбанк сделал важное заявление

С начала войны украинские банки ввели ряд обновлений в работе. В первую очередь они перестали блокировать карточки срок действия которых истек. Все потому, что очень многие украинцы банально не имели возможности вовремя заменить карточку. Люди находились и находятся за границей, на временно оккупированных территориях или просто в отдаленных сельских местностях куда вынужденно переместились. Соответственно, каждые три или шесть месяцев банки автоматически продлевают действие карт, срок которых закончился после 24 февраля 2022 года. Ощадбанк заявил о новом автопродолжении.

Карты Ощадбанка будут действовать еще три месяца

В банке заявили, что клиенты могут пользоваться картами еще три месяца — до 30 июня 2025 года. Будет ли потом новое автопродолжение пока неизвестно.

«Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», — говорится в сообщении пресс-службы Ощада.

Просроченными картами можно пользоваться почти полноценно. Все, что недоступно пользователям – это интернет-оплаты. На сайтах просят вводить срок действия карты и если он истек, то веб ресурс просто не позволяет производить платеж через эту карту.

ПриватБанк тоже сделал важное объявление

В отличие от Ощадбанка, в Привате постоянно отмечают, что клиентам стоит создавать новые карты вместо просроченных. Для этого компания даже организовала доставку карт за границу. Оформить пластик можно в приложении. Там же можно и оформить его доставку в любую точку Украины или за границу.

Если же оформлять пластиковую карту не хочется, но есть потребность в онлайн-платежах, то можно открыть Digital-карту. Сделать это можно в приложении Приват24.

“С Digital-картой вы сможете платить в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка“, — рассказали в банке.