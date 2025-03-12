Приложение Приват 24 получило важные обновления: о чем следует знать клиентам ПриватБанка

ПриватБанк обслуживает, наибольшее количество украинцев. Это один из крупнейших украинских банков и так продолжается уже много лет. Компания имеет собственное мобильное приложение, где клиенты могут совершать различные платежные операции. Приложение Приват 24 иногда получает разнообразные обновления, чтобы становиться еще удобнее. На днях в ПриватБанке рассказали о новых обновлениях. Говорят, теперь пользователи смогут еще быстрее пополнять разные счета и осуществлять другие услуги.

Что изменилось?

Изменений сразу несколько. В первую очередь теперь на карточках отображается не только стандартный номер, но и номер в формате IBAN. Это особенно удобно для тех, кто производит платежи на такие счета, чтобы избежать месячных лимитов. Также теперь пополнять собственный счет можно в несколько кликов через электронный кошелек. Для пополнения можно использовать карту ПриватБанка или других банков, у которых вы имеете счет.

“Начинаем процесс обновления с изменений в дизайне мобильного приложения и внедрения новой концепции главного экрана“, — отметил заместитель председателя правления и IT-операционный директор Мариуш Качмарек.

В ПриватБанке заявляют, что обновления на этом не будут заканчиваться. В компании будут делать все для того, чтобы клиенты получали лучший сервис.

ПриватБанк призывает клиентов обновлять карты

Если у вас есть просроченная карта ПриватБанка, вы можете и дальше ею пользоваться. ПриватБанк, как и большинство украинских банков, автоматически продлевает срок действия карточек, которые просрочились после 24 февраля 2022 года. Однако именно в ПриватБанке все чаще подчеркивают, что карточки нужно обновлять. Для этого пользователям предлагают доставку карт по Украине и за границу. Такая настойчивость банка может свидетельствовать о том, что в ближайшем будущем срок карточек могут уже и не продлить.