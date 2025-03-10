Не пропустите важное SMS-сообщение от Vodafone: с 18 марта произойдут весомые изменения

С началом нового года, а теперь и весны, многие украинцы отметили ряд изменений. В первую очередь это изменение стоимости ряда товаров и услуг. Подорожало все, и тарифы на мобильную связь, в том числе. Все украинские операторы активно закрывают или обновляют свои тарифные планы. Об этом также сообщили в компании Водафон. Там говорят, что уже с 18 марта не будет действовать очень популярный среди украинцев тариф. Речь идет о тарифе SuperNet Pro 2019.

Абонентов автоматически переведут на другой тариф

Все, кто пользуется этим тарифным планом, автоматически переведут на другой тариф SuperNet Pro. Он будет стоить на 20 гривен больше, то есть 250 гривен за 4 недели. Переход на новый тариф будет бесплатным. Также, абоненты могут отказаться от предложенного тарифа и подключить любой другой, который теперь доступен для клиентов Водафон.

Изменения коснулись и абонентов других операторов

Еще раньше о ряде обновлений сообщалось в компаниях Лайфселл и Киевстар. Первый мобильный оператор сообщил о закрытии почти 40 тарифных планов. Большинство совсем прекратят свое существование, а некоторые просто получат новое наполнение и новую, более высокую стоимость. Абоненты будут сообщены об изменении их тарифов смс-сообщением.

О подорожании услуг сообщили и в компании «Киевстар». Там также заявили, что теперь пользователи могут покупать стартовый пакет с новым кодом (077). В компании заявили, что это позволит им создать еще примерно 10 миллионов номеров, потому что существующих комбинаций уже критически не хватает.

Также в компании добавили, что владельцы смартфонов от Apple должны иметь последнюю версию операционной системы, чтобы пользоваться номером с новым кодом.

«Если у смартфона нет такой возможности (IPhone 8 и модели предыдущих серий), отправка SMS на номера 077ххххххх будет недоступна», — отметили в «Киевстаре».