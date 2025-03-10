Будьте осторожны, снимая деньги в банкомате: мошенники придумали новую схему

11Снимая деньги в банкомате всегда нужно быть на страже. Вашу карту или деньги машина может не отдать, не только из-за технических неполадок или внезапного отключения электроэнергии. Иногда потерять все свои средства можно и из-за аферистов. Во-первых, они придумывают разные схемы, чтобы подсмотреть пароль и затем украсть карточку. Во-вторых, они придумывают разнообразные манипуляции с банкоматами, чтобы ввести людей в заблуждение и украсть их деньги. Об одной из таких схем предупреждают эксперты и представители украинских банков.

Мошенники придумали аферу с обычной скрепкой

Об этой схеме известно во Франции. Там уже обнаружили ряд банкоматов, над которыми поработали аферисты. Однако украинские эксперты говорят, что отечественные аферисты точно долго не будут ждать и перенимут опыт своих иностранных коллег.

Схема очень проста. Мошенники вставляют скрепку в щель откуда должны выходить деньги. Банкомат выдает купюры и они застревают внутри устройства, встретив преграду в виде скрепки. Многие пользователи считают, что произошла техническая неполадка и, возможно, деньги просто не сняло с карты. Люди забирают карточку и идут искать другой банкомат, или же сразу отправляются в банковское отделение, чтобы решить проблему с потерянными средствами. В то же время аферисты просто забирают деньги себе.

Как защитить себя?

Если вы слышите, что устройство отсчитывает купюры, но они не появляются в окошке, тщательно осмотрите щель. Зрительно скрепку будет заметно. Аферисты не могут засовывать ее слишком далеко. Также специалисты говорят, что не все банкоматы подпадают под эту схему. Эксперты говорят, что чаще всего мошенники используют этот способ со старыми терминалами, не имеющими механизма отсортирования устаревших или поврежденных купюр. Если же банкомат не выдал вам средства, но они списаны со счета, лучше не отходите от него и звоните в банк, чтобы они скоординировали ваши действия.