Будьте обережні знімаючи гроші в банкоматі: шахраї придумали нову схему

Знімаючи гроші в банкоматі завжди потрібно бути на сторожі. Вашу картку або гроші машина може не віддати не лише через технічні неполадки або раптове вимкнення електроенергії. Інколи втратити всі свої кошти можна й через аферистів. По-перше, вони придумують різні схеми, щоб підглянути пароль і потім вкрасти картку. По-друге, вони придумують різноманітні маніпуляції з банкоматами, щоб ввести людей в оману і забрати їхні гроші. Про одну з таких схем попереджають експерти та представники українських банків.

Шахраї придумали аферу зі звичайною скріпкою

Про цю схему наразі відомо у Франції. Там вже виявили низку банкоматів над котрими попрацювали аферисти. Однак українські експерти кажуть, що вітчизняні аферисти точно довго не чекатимуть та переймуть досвід своїх іноземних «колег».

Схема дуже проста. Шахраї вставляють скріпку у щілину звідки повинні виходити гроші. Банкомат видає купюри й вони застрягають всередині пристрою зустрівши перепону у вигляді скріпки. Багато користувачів вважають, що сталася технічна неполадка й, що можливо гроші просто не зняло з картки. Люди забирають картку і йдуть шукати інший банкомат, або ж одразу відправляються у банківське відділення, щоб вирішити проблему з втраченими коштами. В той час аферисти просто забирають гроші собі.

Як захистити себе?

Якщо ви чуєте, що пристрій відраховує купюри, але вони не з’являються у віконці, ретельно огляньте щілину. Візуально скріпку буде помітно. Аферисти не можуть засувати її надто далеко. Також, спеціалісти кажуть, що не всі банкомати підпадають під цю схему. Експерти кажуть, що найчастіше шахраї використовують цей спосіб зі старими терміналами, які не мають механізму відсортування застарілих або пошкоджених купюр. Якщо ж, банкомат не видав вам кошти, але їх списано з рахунку, краще не відходьте від нього й телефонуйте у банк, щоб вони скоординували ваші дії.