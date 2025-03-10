Не пропустіть важливе sms-повідомлення від Vodafone: з 18 березня відбудуться вагомі зміни

З початком нового року, а тепер й весни, багато українців відзначили низку змін. В першу чергу це зміна вартості низки товарів та послуг. Подорожчало все, і тарифи на мобільний звʼязок в тому числі. Всі українські оператори активно закривають або оновлюють свої тарифні плани. Про це також повідомили й у компанії Водафон. Там кажуть, що вже з 18 березня не діятиме дуже популярний серед українців тариф. Мова про тариф SuperNet Pro 2019.

Абонентів автоматично переведуть на інший тариф

Всіх, хто користується цим тарифним планом, автоматично переведуть на інший тариф SuperNet Pro. Він коштуватиме на 20 гривень більше, тобто 250 гривень за 4 тижні. Перехід на новий тариф буде безкоштовним. Також, абоненти можуть відмовитись від запропонованого тарифу та підключити собі будь-який інший, який наразі доступний для клієнтів Водафон.

Зміни торкнулися й абонентів інших операторів

Ще раніше про низку оновлень повідомляли у компаніях Лайфселл та Київстар. Перший мобільний оператор повідомив про закриття майже 40 тарифних планів. Більшість зовсім припинять своє існування, а деякі просто отримають нове наповнення, та нову, вищу вартість. Абонентів повідомлятимуть про зміну їхніх тарифів смс-повідомленням.

Про подорожчання послуг повідомили й у компанії «Київстар». Там також заявили, що відтепер користувачі можуть купувати стартовий пакет з новим кодом (077). У компанії заявили, що це дозволить їм створити ще приблизно 10 мільйонів номерів, тому що наявних комбінацій вже критично бракує.

Також у компанії додали, що власники смартфонів від Apple повинні мати останню версію ОС, щоб користуватися номером з новим кодом.

«Якщо смартфон не має такої можливості (IPhone 8 та моделі попередніх серій), надсилання SMS на номери 077ххххххх буде недоступним», – зазначили у «Київстарі».