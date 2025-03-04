От 300 до 570 гривен: многие украинцы в ближайшее время получат доплату к пенсии

В марте некоторые пенсионеры получат доплаты к своим пенсиям. Речь о разных суммах и они зависят от возраста личности. В целом украинцы получат от 300 до 570 гривен. Об этом заявили в Пенсионном Фонде Украины. Говорят, что деньги уже выделены и в ближайшее время поступят людям на счета.

Речь о возрастной доплате

Речь о доплате по возрасту, которая начисляется украинским пенсионерам уже несколько лет. Следовательно, те, кому исполняется 70 лет, начинают получать на постоянной основе по 300 гривен до пенсии. Те, кому исполняется 75 лет, могут претендовать на доплату в размере 456 гривен. И те лица, которым исполняется 80 лет, получат по 570 гривен доплаты.

Следует отметить, что есть и ряд нюансов. Именно эту выплату начисляют не с какого-либо фиксированного числа, а с даты рождения лица. То есть, если вам исполнится 70, 75 или 80 лет в конце месяца, то доплату вы получите уже в апреле вместе с апрельской выплатой.

Также, эта доплата не рассчитана на лиц, имеющих пенсию выше 10 340 гривен.

Следует добавить и то, что для того, чтобы получить эту доплату, не нужно ничего заполнять и никуда обращаться. Деньги будут начислены автоматически.

В марте произойдет еще одна доплата

Также в марте состоится ежегодная индексация. Традиционно ее проводят после 1 марта и ежегодно рассчитывают, учитывая уровень инфляции, средней зарплаты, прожиточного минимума и ряда других показателей. В этом году пенсию проиндексируют почти на 12%. Люди получат минимум 100 гривен надбавки, а в среднем пенсии поднимутся на 400-600 гривен. Не подпадают под индексацию люди вышедшие на пенсию в этом году или в течение 2021-2024 годов. В ПФУ считают, что их пенсии еще не устарели и не нуждаются в пересчете.