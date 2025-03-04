Від 300 до 570 гривень: багато українців найближчим часом отримають доплату до пенсії

В березні деякі пенсіонери отримають доплати до своїх пенсій. Мова про різні суми й вони залежать від віку особи. Загалом, українці отримають від 300 до 570 гривень. Про це вже заявили у Пенсійному Фонді України. Кажуть, що гроші вже виділені й найближчим часом поступлять людям на рахунки.

Мова про вікову доплату

Мова про доплату за віком, яка нараховується українським пенсіонерам вже кілька років поспіль. Відтак, ті кому виповнюється 70 років, починають отримувати на постійній основі по 300 гривень до пенсії. Ті, кому виповнюється 75 років можуть претендувати на доплату у розмірі 456 гривень. Й ті особи, яким виповнюється 80 років отримають по 570 гривень доплати.

Варто зазначити, що є й ряд нюансів. Саме цю виплату нараховують не з якогось фіксованого числа, а від дати народження особи. Тобто, якщо вам виповниться 70, 75 або 80 років наприкінці місяця, то доплату ви отримаєте вже у квітні, разом з квітневою виплатою.

Також, ця доплата не розрахована на осіб, які мають пенсію вищу ніж 10 340 гривень.

Варто додати й те, що для того аби отримати цю доплату, не потрібно нічого заповнювати й нікуди звертатися. Гроші будуть нараховані автоматично.

В березні відбудеться ще одна доплата

Також в березні відбудеться щорічна індексація. Традиційно її проводять після 1 березня й щороку розраховують враховуючи рівень інфляції, середньої зарплати, прожиткового мінімуму та низки інших показників. Цьогоріч пенсію проіндексують майже на 12%. Люди отримають мінімум 100 гривень надбавки, а в середньому пенсії зростуть на 400-600 гривень. Не підпадають під індексацію особи, які вийшли на пенсію цього року, або протягом 2021-2024 років. У ПФУ вважають, що їхні пенсії ще не застарілі й не потребують перерахунку.