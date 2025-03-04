Разоблачили АЗС, где вместо бензина продавали фальсификат: где лучше не заправляться?

К сожалению, нелегальный бизнес в Украине все еще преуспевает. Так называемые предприниматели не просто наживаются на людях, но и наносят им вред. В данном случае речь идет о вреде имущества, ведь у многих украинцев возникли проблемы с автомобилем. Речь о нелегальной заправке, где клиентам заливали вместо бензина фальсификат. Такая АЗС работала в Обуховском районе Киевской области. Ее работу наладил местный предприниматель. Сейчас им уже занимается полиция. Возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Детали дела

Известно, что на АЗС уже провели обыски, в ходе которых было изъято около 5 000 литров дизельного топлива и 8 000 литров бензина. Кроме этого: три модульных АЗС, четыре топливно-распределительных комплекса, пять емкостей для хранения топлива, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и черновые записи.

“Установлено, что автозаправочная станция работала с нарушением требований законодательства Украины. Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования составляет 1,2 млн грн”, – говорится в сообщении.

Что касается самого предпринимателя, то ему грозит штраф от 85 000 до 170 000 гривен. Мужчину поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров).

Что с заправлявшимися на этой АЗС автомобилями?

Эксперты говорят, что продаваемый на этой АЗС фальсификат мог испортить фильтры и топливные насосы в баке. Обычно такие «бодяги» приводят к неравномерному сгоранию горючего в двигателе, что, конечно же, плохо отражается на его работе. Разбавлять бензин могут спиртом и эфирами, или ароматическими углеводами. Всё это очень плохо влияет на топливную систему автомобиля. После таких заправок многих будет ожидать дорогостоящий ремонт.