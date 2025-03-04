Викрили АЗС, де замість бензину продавали фальсифікат: де краще не заправлятись?

На жаль, нелегальний бізнес в Україні все ще процвітає. Так звані підприємці не просто наживаються на людях, а ще й чинять їм шкоду. В такому випадку йдеться про шкоду майну, адже в багатьох українців зʼявилися проблеми з автомобілем. Мова про нелегальну заправку, де клієнтам заливали замість бензину — фальсифікат. Така АЗС працювала в Обухівському районі Київщини. Її роботу налагодив місцевий підприємець. Наразі ним вже займається поліція. Відкрито кримінальну справу та ведеться розслідування.

Деталі справи

Відомо, що на АЗС вже провели обшуки в ході яких було вилучено близько 5 000 літрів дизельного пального та 8 000 літрів бензину. Окрім цього: три модульні АЗС, чотири паливно-розподільні комплекси, пʼять місткостей для зберігання палива, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

“Встановлено, що автозаправна станція працювала з порушенням вимог законодавства України. Орієнтовна вартість вилучених паливно-мастильних матеріалів та обладнання складає 1,2 млн грн“, – йдеться у повідомленні.

Щодо самого підприємця, то наразі йому загрожує штраф від 85 000 до 170 000 гривень. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Що з автівками, які заправлялись на цій АЗС?

Експерти кажуть, що фальсифікат, який продавали на цій АЗС міг зіпсувати фільтри та паливні помпи в баку. Зазвичай такі «бодяги» призводять до нерівномірного згоряння пального у двигуні, що звісно ж погано відображається на його роботі. Розбавляти бензин можуть спиртом та ефірами, або ж ароматичними вуглеводами. Все це дуже погано впливає на паливну систему автомобіля. Після таких заправок багатьох ймовірно чекатиме дорогий ремонт.