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Субсидии по-новому: в Украине изменены правила назначения государственной помощи

Yulia04.03.2025

Украинское правительство внесло изменения в правила назначения субсидий, чтобы облегчить условия предоставления помощи от государства на оплату коммунальных услуг и аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Новые правила вступили в силу с 1 марта, устраняя технические ошибки, которые мешали получить субсидии.

Как изменения облегчат жизнь украинцев

Изменения позволят получить субсидию на оплату коммунальных услуг людям, которые не смогли это сделать из-за несвоевременного представления сведений поставщиками услуг. Украинцы смогут самостоятельно предоставить Пенсионному фонду сведения для назначения выплаты. Это особенно важно для жителей ОСМД, где поставщики услуг часто задерживают или не подают информацию.

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Субсидии для ВПЛ

В марте расширен перечень территорий, на которых ВПЛ могут получать компенсации за наем жилья – теперь субсидию смогут получать внутренне перемещенные лица в Харькове и Сумах. В целом помощь предоставляется по всей территории Украины, кроме:

  • территорий, где ведутся активные боевые действия;
  • временно оккупированных территорий Украины.

Переселенцы могут получать две субсидии одновременно, имея официальный договор аренды жилья и соответствуя критериям государственной поддержки: потеря жилья из-за войны, переезд из зоны боевых действий, отсутствие другого жилья на подконтрольной территории, отсутствие родственных связей между арендатором и арендодателем, и отсутствие других выплат на жилье.

Чтобы получить субсидию на аренду, ВПЛ нужно заключить типовой договор найма жилья, предоставить документы о статусе ВПЛ и арендное жилье и подать заявление. Договор защищает арендатора от внезапного выселения или повышения арендной платы.

Украинцам могут отказать в предоставлении субсидии при наличии более 100 000 гривен на банковских счетах или собственности более чем одного жилого помещения, значительных долгов за коммунальные услуги или по алиментам.

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Yulia04.03.2025
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