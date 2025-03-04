Субсидии по-новому: в Украине изменены правила назначения государственной помощи

Украинское правительство внесло изменения в правила назначения субсидий, чтобы облегчить условия предоставления помощи от государства на оплату коммунальных услуг и аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Новые правила вступили в силу с 1 марта, устраняя технические ошибки, которые мешали получить субсидии.

Как изменения облегчат жизнь украинцев

Изменения позволят получить субсидию на оплату коммунальных услуг людям, которые не смогли это сделать из-за несвоевременного представления сведений поставщиками услуг. Украинцы смогут самостоятельно предоставить Пенсионному фонду сведения для назначения выплаты. Это особенно важно для жителей ОСМД, где поставщики услуг часто задерживают или не подают информацию.

Субсидии для ВПЛ

В марте расширен перечень территорий, на которых ВПЛ могут получать компенсации за наем жилья – теперь субсидию смогут получать внутренне перемещенные лица в Харькове и Сумах. В целом помощь предоставляется по всей территории Украины, кроме:

территорий, где ведутся активные боевые действия;

временно оккупированных территорий Украины.

Переселенцы могут получать две субсидии одновременно, имея официальный договор аренды жилья и соответствуя критериям государственной поддержки: потеря жилья из-за войны, переезд из зоны боевых действий, отсутствие другого жилья на подконтрольной территории, отсутствие родственных связей между арендатором и арендодателем, и отсутствие других выплат на жилье.

Чтобы получить субсидию на аренду, ВПЛ нужно заключить типовой договор найма жилья, предоставить документы о статусе ВПЛ и арендное жилье и подать заявление. Договор защищает арендатора от внезапного выселения или повышения арендной платы.

Украинцам могут отказать в предоставлении субсидии при наличии более 100 000 гривен на банковских счетах или собственности более чем одного жилого помещения, значительных долгов за коммунальные услуги или по алиментам.