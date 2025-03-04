Субсидії по-новому: в Україні змінено правила призначення державної допомоги

Український уряд вніс зміни до правил призначення субсидій, щоб полегшити умови надання допомоги від держави на оплату комунальних послуг та оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нові правила набули чинності з 1 березня, усуваючи технічні помилки, що заважали отримати субсидії.

Як зміни полегшать життя українців

Зміни дозволять отримати субсидію на сплату комунальних послуг людям, які не змогли це зробити через несвоєчасне подання відомостей постачальниками послуг. Українці зможуть самостійно надати Пенсійному фонду відомості для призначення виплати. Це особливо важливо для мешканців ОСББ, де надавачі послуг часто затримують або не подають інформацію.

Субсидії для ВПО

У березні розширено перелік територій, на яких ВПО можуть отримувати компенсації за найм житла – тепер субсидію зможуть отримувати внутрішньо переміщені особи у Харкові та Сумах. Загалом допомога надається по всій території України, крім:

територій, де ведуться активні бойові дії;

тимчасово окупованих територій України.

Переселенці можуть отримувати дві субсидії одночасно, маючи офіційний договір оренди житла та відповідаючи критеріям державної підтримки: втрата житла через війну, переїзд із зони бойових дій, відсутність іншого житла на підконтрольній території, відсутність родинних зв’язків між орендарем та орендодавцем, та відсутність інших виплат на житло.

Щоб отримати субсидію на оренду, ВПО потрібно укласти типовий договір найму житла, надати документи про статус ВПО та орендне житло й подати заяву. Договір захищає орендаря від раптового виселення чи підвищення орендної плати.

Українцям можуть відмовити у наданні субсидії у разі наявності понад 100 000 гривень на банківських рахунках чи власності більше ніж одного житлового приміщення, значних боргів за комунальні послуги або за аліментами.