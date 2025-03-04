“Интернет без забот”: Vodafone предлагает пенсионерам безлимитный трафик без оплаты

Для пожилых людей мобильный интернет может быть настоящим испытанием, хотя жизнь заставляет им пользоваться постоянно. Много вопросов возникает не только в том, как успешно пользоваться смартфоном или компьютером, но и трудности вызывают ситуации с выбором тарифа, пополнением счета, контролем расхода мегабайтов и избежания внезапного отключения.

Новая услуга для пенсионеров

Благодаря новой услуге «Интернет для второго девайса» от Vodafone, помочь справиться со всеми этими сложностями могут дети или внуки пенсионеров. Эта услуга позволяет делиться интернетом с близкими без лишних забот. Все очень просто: пользователи Vodafone могут подключить к своему мобильному интернету дополнительное устройство – планшет или ноутбук своих родных. И не стоит больше волноваться о подключении, тарифных планах или пополнении счета. Интернет для ваших близких работает просто и без лишних усилий.

Как подключить?

Купить универсальную SIM-карту Power SIM для другого устройства;

Активировать услугу через My Vodafone;

Делиться трафиком без ограничений.

Новая услуга доступна уже сейчас и может подключаться через My Vodafone или в ближайших салонах связи оператора.

С 1 марта Vodafone повысил стоимость своих тарифов

Мобильный оператор Vodafone с начала марта значительно повышает стоимость своих тарифов. Дорожают следующие тарифы: Red Start, Red Pro, ULTRA и другие. Мобильный оператор отмечает, что стоимость вырастет сразу на 50-100 гривен. В среднем с 1 марта большинство тарифов Vodafone дорожают на 70 гривен. В Vodafone уверяют, что увеличивается не только стоимость тарифов, но и их наполнение. Например, увеличивается объем мобильного интернета, предоставляется больше минут для звонков на другие сети и увеличивается количество SMS. Правда, во многих тарифах, несмотря на подорожание их стоимости, объем услуг останется без изменений. Например, в тарифах Red Unlim Plus, Red Start и других. То есть, такую «компенсацию» получат далеко не все абоненты. Мобильный оператор отмечает, что подорожание тарифов – это вынужденный шаг. Ведь расходы на поддержку и развитие сети постоянно растут. Поэтому они вынуждены на это реагировать и время от времени повышать тарифы.